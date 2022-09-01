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İzmirli muhtarlar sahneye çıkıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği Afyon’dan İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü, renkli etkinliklerle sürüyor. İzmirli 100 muhtarın “İzmir’e 100. yıl hediyesi” tiyatro oyunu, 4 Eylül’de Zafer Yolu’ndaki Alaşehir’de sahnelenecek

İzmirli muhtarlar sahneye çıkıyor!
01 Eylül 2022 Perşembe 14:38

Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde ulusun bağımsızlık simgesi Afyon Kocatepe’den yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi kafilesi adım adım İzmir’e ilerlerken kurtuluş coşkusu renkli etkinliklerle sürüyor. İki aydır tiyatro ve müzik eğitimi alan İzmirli 100 muhtar da “Kurtuluştan Demokrasiye İzmir Muhtarlar Müzikali” adlı oyununu ilk kez 4 Eylül’de Zafer Yolu’ndaki Alaşehir’de Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde saat 19.30’da sahneleyecek. Oyun 6 Eylül’de saat 19.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 8 Eylül’de ise Kemalpaşa’da Dere Mesire Alanı’nda izleyiciyle buluşacak.

Üç efe ve iki kadın kahramanın hikâyesi


İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri için İzmir’in dört bir yanından 100 muhtar bir araya geldi. Hayatlarında ilk defa sahneye çıkacak muhtarlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde İzmir’in kurtuluş hikâyesini anlatan “Kurtuluştan Demokrasiye İzmir Muhtarlar Müzikali” adlı tiyatro oyununu hazırladı.
Müzikalin genel sanat yönetmenliğini Vedat Murat Güzel, yönetmenliğini Aysel Güzel, yazarlığını Emre Behiç Yavuz, müziğini Pelin Kadıoğlu, dans koreografisini ise Özgür Adiloğlu üstlendi. Ege Bölgesi türkülerinden yola çıkarak üç efe ve iki kadın kahramanın hikâyesini anlatan oyunda Atçalı Mehmet, Yörük Ali, Çakırcalı Mehmet, Çete Emir Ayşe, Gördesli Makbule gibi bilinen kişilerin yanında kurgusal karakterler de bulunuyor. Oyun; orkestrası, korosu, halk dansları grubu, geniş oyuncu kadrosu, dekor ve kostümüyle görkemli bir görsel şölen sunacak.

Etiketler; #izmir #izmirli muhtarlar #tiyatro
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