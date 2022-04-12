İzmirliler sanata doyacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Barok Müzik Günleri bugün başlıyor. Merkez, Nisan ayında akustik konserlerden sergilere birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Barok Müzik Günleri başlıyor. Bugün saat 20.00’de “Darmstadt Barok Solisleri” konseri ile başlayacak etkinlik, 16 Nisan’da “Shakespeare ve Müzik”, 30 Nisan’da ise “Deutsche Oper Berlin Barok Orkestrası” ile devam edecek.

Türkiye’nin seçkin oda müziği gruplarının sahne aldığı “Akustik Oda Konserleri” de 16 Nisan’da “Nova Trio” ile başlıyor. 20 Nisan’da ise “Ulucan Trio” sahne alacak. Konser biletlerine “kultursanat.izmir.bel.tr” adresinden ulaşılabilir.

“Dâhi Mozart & Aksi Beethoven”

17 Nisan’da ise klasik icra anlayışıyla, farklı sanat kurumlarında yer alan ses ve saz sanatçılarından oluşan T.C. İzmir Türk Mûsıkîsi İcra Heyeti’nin “Mûsıkî Hazinemizden Seçkiler” etkinliği ücretsiz olarak İzmirliler ile buluşacak.

Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası’nın (AASSO) ilk kez sahne alacağı “Dâhi Mozart & Aksi Beethoven” interaktif konseri de çocuklar için 23 Nisan’da planlandı. Konser ücretsiz olarak izlenebilecek.

"Köy Enstitüleri Kitap ve Efemera Sergisi"

Haldun Cezayirlioğlu'nun koleksiyonundan oluşturduğu "Köy Enstitüleri Kitap ve Efemera Sergisi" ise 18 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında açık olacak. Sergide erken Cumhuriyet dönemine ait efemeralar, üzerinde yedi dil bulunan takvimler, binli yıllardan kalma kitaplar ve daha pek çok değerli parça sergilenecek.

“Yolunda Barış için Yürüyenler”

6 Nisan’da açılan, fotoğraf sanatçıları Aylin Telef ve Ayşegül Çetinkalp'in "Ölüm Yolunda Barış İçin Yürüyenler" adlı fotoğraf sergisi ise 24 Nisan’a kadar açık olacak.