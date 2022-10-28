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İzmirliler tiyatroya doydu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sezonu açtığı Ekim ayı boyunca kapalı gişe oynadı. İzmirliler adeta tiyatroya doydu

İzmirliler tiyatroya doydu
28 Ekim 2022 Cuma 14:29

Ekim ayı boyunca İzmir Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi ve Kültürpark İzmir Sanat’ta tiyatroseverlerle buluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) tüm oyunlarını kapalı gişe oynadı.

Ekim ayı boyunca dört farklı oyunla iki sahnede 13 kez sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, bir ayda 4 bin 185 biletli izleyiciye ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Ekim ayında, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği 7. Şehir Tiyatroları Festivali kapsamında “Azizname” oyunuyla sahne aldı. Gaziemir Belediyesi’nin davetiyle Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi’nde de sahnelenen “Azizname” oyunu dakikalarca ayakta alkışlandı.

İlk yeni oyun 10 Kasım’da

Şehir Tiyatrolarının yeni sezonu geçen yıl sahnelenmeye başlanan “Azizname”, “Mor Şalvar’, “Bir Felaket Kutlaması Tavşan Tavşanoğlu” ve “Robinson Dans Öğreniyor” oyunlarıyla açıldı. Sezonun ilk yeni oyunu ise “Benim Naçiz Vücudum” olacak. Yücel Erten’in yazıp yönettiği, Atatürk’e karşı yapılmaya çalışılan İzmir suikastını konu alan “Benim Naçiz Vücudum”, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü 10 Kasım’da seyirciyle buluşacak.

Tüm oyunların biletleri İzmir Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yer alan gişelerden ve http://kultursanat.izmir.bel.tr/ web sitesinden satışa sunuluyor.

Etiketler; #izmir #tiyatro
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