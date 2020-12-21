Kadifekale canlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi çarpık yapılaşmadan arındırılan Kadifekale eteklerini kent ormanına dönüştürmek için yoğun bir çalışma yürütüyor

Bölgedeki heyelan riskini zeytin ağaçları, çam, akasya gibi bir çok farklı ağaç türünü toprakla buluşturarak önlemeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bölgeyi aromatik bitkilerle renklendiriyor. Kadifekale etekleri önümüzdeki bahar aylarından itibaren kente lavanta ve kekik kokuları yayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi bölgelerinden Kadifekale'de ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Uzun bir süredir ağaçlandırma yapılan Kadifekale’de şimdi de aromatik bitki ekimine başlandı. Bölgeye ilk etapta kokusuyla cezbeden lavanta, yayılıcı dağ kekiği, dik kekik, lavantin ekilecek. Toplam 420 bin metrekarelik alanın ilk olarak 100 bin metrekaresinde çalışma yürütülüyor.

İzmir'in akciğeri

Bölgede ağaçlandırma ve yeşillendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında ekimine başlanan aromatik bitkiler sayesinde özellikle bahar aylarında rengarenk bir görüntü oluşturmanın yanı sıra çevreye güzel kokular yayılması da sağlanacak. Heyelan riski nedeniyle üzerindeki 2 bin civarında yapının yıkılarak yeşil alana dönüştürüldüğü bölgenin gelecekte bir kent ormanı niteliği kazanarak İzmir'in akciğerlerine dönüşmesi hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürlüğü peyzaj mimarlarından Ekrem Çinetçi, “Eğim sürekli değiştiği için ağaçların köklerine çanak veya ay teras da denilen çağıl işlemini yapıyoruz. Bu terasların amacı hem su hem de toprak akışını engellemek” diye konuştu.