Kadın kahramanlar canlandırıldı

Cumhuriyet Kadınları Derneği Buca Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde önemli bir etkinliğe imza attı.

Kadın kahramanlar canlandırıldı
04 Mart 2020 Çarşamba 13:41

Kybele Kadın Tiyatrosu konuk edildi, "100 Yıl Önceden" isimli oyun sahnelendi.  Milli Mücadele'nin kadın kahramanları Kara Fatma, Halime Çavuş, Nezahat Onbaşı, Emir Ayşe, Şerife Bacı, Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye, Nene Hatun ve Halide Edip canlandırıldı. Foçalı amatör kadın oyuncular, Kurtuluş Savaşı'nın zorlu günlerine götürdü. Bağımsızlığın ne şartlarda kazanıldığı, cumhuriyetin ne fedakarlıklar ile kurulduğu gözler önüne serildi. İzleyenler duygu dolu anlar yaşadı, ayakta alkışladı. Cumhuriyet Kadınları Derneği Buca Şube Başkanı Münevver Güleç, Kybele Kadın Tiyatrosu'na teşekkür etti, "Milli Mücadele kahramanı kadınların emaneti Cumhuriyetimiz yine kadınların omuzlarında geleceğe taşınacak" dedi.

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