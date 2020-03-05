Kadın Yönetmenler Buca'da buluştu

Kadınların beyazperdedeki başarılarını arttırmak ve yeni kadın yönetmenleri teşvik etmek amacıyla bu yıl 3'üncü kez gerçekleştirilen Kadın Yönetmenler Festivali, Buca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde 11'i İzmir yapımı olmak üzere 37 film gösterimi, 7 atölye ve 2 panel gerçekleşti. Emek Ödüllerinin sahibini bulduğu festival, 2021 yılında "süper kahramanlık" temasıyla geri dönmek için perde kapattı. Buca Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 3'üncü kez gerçekleştirilen Kadın Yönetmenler Festivali, dolu dolu etkinlik programının ardından perde kapattı.Türk sinemasında kadın yönetmen sayısını arttırmayı ve genç kadın yönetmenlerin teşvik edilmesini hedefleyen festival, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde 6 gün boyunca sinemaseverleri bir araya getirdi.

2021'de tema süper kahramanlık

Özellikle üniversiteli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, bu yıl "Her kadın başka hayaller kurar" temasıyla gerçekleşti. Kadın yönetmenlerin tecrübelerini paylaştığı festivalde 11'i İzmir yapımı olmak üzere 37 film gösterimi, 7 atölye ve 2 panel gerçekleşti. Festival direktörü Gülten Taranç gelecek yıl dördüncüsü yapılacak olan Kadın Yönetmenler Festivali'nin 1-7 Mart 2021 tarihleri arasında ve "süper kahramanlık" temasıyla yapılacağını da belirtti.

Ödüller sahiplerini buldu

Özel gösterimlerin yoğun ilgi gördüğü festivalin ödül töreninde ise keyifli dakikalar yaşandı. Festivale katılan akademisyen, yönetmen ve sinema yazarları, Emek Ödülleri ile ödüllendirdi. Akademi kategorisinde Dr. Öğretim üyesi Dilaver Bayındır; sinema yazarı kategorisinde Banu Bozdemir ve yönetmen kategorisinde Sevinç Baloğlu'na emek ödülleri sunuldu. Festivalde ayrıca yönetmen Biket İlhan adına da emek ve başarı ödülleri verdi. Biket İlhan Emek Ödülü yönetmen Aysim Türkmen'e sunulurken, başarı ödülünün sahibi de yönetmen Jale İncekol oldu.