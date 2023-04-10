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Kalinda Antik Kenti'nde kazı çalışması yapılacak

Kalinda Antik Kenti'nde kazı çalışması yapılacak
10 Nisan 2023 Pazartesi 17:09

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Kalinda Antik Kenti'nde, yapılan protokol kapsamında kurtarma kazıları gerçekleştirilecek.

Dalaman Belediyesi Toplantı Salonu'nda, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ile Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Onur arasında, Fethiye Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan kurtarma kazısına ilişkin protokol imzalandı.

Onur, yaptığı açıklamada, antik kentin, Dalaman'daki en önemli tarihi alanlardan biri olduğunu, yürütülecek çalışmaların bölge tarihine olumlu katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Kazılarla ilçenin bilinirliğinin daha da artacağını dile getiren Karakuş ise çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle Muğla Müze Müdürlüğü başkanlığında, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı desteği ve Dalaman Belediyesinin sponsorluğunda yürütüleceğini kaydetti.

Etiketler; #Antalya Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Fatih Onur #dalaman #Kalinda antik kenti #kazı #muğla
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