Kanlıoğlu’na Gürcistan’dan ödül

Çektiği fotoğraflarla pek çok uluslararası yarışmada ödülleri toplayan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alahattin Kanlıoğlu, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Kanlıoğlu’na Gürcistan’dan ödül
27 Kasım 2020 Cuma 12:20

Dr. Öğretim Üyesi Kanlıoğlu, Gürcistan’da gerçekleşen “2nd International Photo Exhibition NARIKALA 2020” uluslararası fotoğraf yarışmasından 3 ödül ve 25 sergileme kazandı. Kanlıoğlu’nun “Lotus Renkleri” adlı eseri serbest renkli dalda “APG Gold Medal” ödülüne, “Like Toothbrush”  ve “Keşkek” adlı eserleri ise doğa ve insan dallarında  “GPU Honorable Mention” ödülüne layık görüldü. Kanlıoğlu, ayrıca aynı yarışmada 25 sergileme kazandı. EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı,  Gürcistan’dan ödülle dönen başarılı akademisyen sanatçı Kanlıoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi.   

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