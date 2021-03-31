MEKSİKA'DA UÇAK DÜŞTÜ!
MEKSİKA'DA UÇAK DÜŞTÜ!
0
SAÇ MASKESİ YAPARKEN DİKKAT!
SAÇ MASKESİ YAPARKEN DİKKAT!
0
SPOR YAPANLAR DİKKAT!
SPOR YAPANLAR DİKKAT!
0
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
0

Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi rekor fiyata satıldı

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini 5 milyon TL'ye sattı

Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi rekor fiyata satıldı
31 Mart 2021 Çarşamba 14:36

İngiltere’de müzayede evi Sotheby’s, Kanuni Sultan Süleyman Han portresini 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda satışa sunmuştu. Müzayede evinin açıklamasına göre, porte yaklaşık 5 milyon TL’ye (438 bin 500 Sterlin) satıldı.

Sotheby’den yapılan açıklamada portrenin 19’uncu yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait olduğu belirtilmişti. Portrenin 16’ncı yüzyılda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapıldığı belirtilirken, portrenin diğer benzer portrelerden farklı olarak bakır levha üzerine çizildiği açıklandı. Tarihsel olarak portrenin Sultan Süleyman’ın Irak ile İran'ı fethettiği, Preveze Deniz Savaşı'nda Papa ve müttefiklerine karşı zafer kazandığı zaman dilimine denk geldiği, portrede Sultan Süleyman’ın 43 yaşında olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

Öte yandan, müzayedede satılması planlanan 'İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları' başlıklı koleksiyonda, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'ân-ı Kerim sayfası, 10’uncu yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'ân-ı Kerim’in yanı sıra Osmanlı Devleti dönemine ait çok sayıda kilim ve halı bulunduğu aktarıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ingiltere #kanuni sultan süleyman #portre
Önceki Haber
Yaşı 13 ama suç kaydı 200'den fazla
Sonraki Haber
Çeşme’de atık ilaçlar çöpe gitmeyecek
57. Kütüphaneler Haftası Bornova’da başladı
57. Kütüphaneler Haftası Bornova’da başladı
0
57. Kütüphane Haftası Karabağlar’da kutlandı
57. Kütüphane Haftası Karabağlar’da kutlandı
0
İzmirli Kadın yönetmenin uluslararası başarısı
İzmirli Kadın yönetmenin uluslararası başarısı
0
Aşık Veysel Buca’da türküleriyle anıldı
Aşık Veysel Buca’da türküleriyle anıldı
0
Şiir Çiğli sokaklarında
Şiir Çiğli sokaklarında
0
Grammy Ödüllerini alanlar belli oldu
Grammy Ödüllerini alanlar belli oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.