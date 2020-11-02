Kapadokya yerli turistlere kaldı

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi manastırları, yer altı şehirleri ve vadileriyle ünlü Kapadokya bölgesinde, yerli turistlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirmesi nedeniyle yoğunluk yaşandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde sakinliğe bürünen Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yabancı turistlerin yanı sıra hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli konuklar yoğunluğu artırdı. Sıcak hava balonlarıyla bölgeyi gökyüzünden izleyen turistler, at ve ATV turlarına katılarak peribacaları arasında gezinti yaptı, müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki bilet gişesinde uzun kuyruk oluşturan turistler, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldesindeki turistik merkezlerde hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Bölgedeki birçok konaklama tesisinde dört gün boyunca tam doluluk yaşandı.

En yoğun hafta sonu

Bölgede turistlere yönelik çeşitli aktiviteler düzenleyen bir firmanın sahibi Halil Atay, pandemi sürecindeki en yoğun hafta sonunu yaşadıklarını belirtti. Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirerek 4 günlük tatil için bölgeye gelen yerli misafirlerin sıcak hava balon turu, arazi araçları ve atlarla düzenlenen turlara ilgi gösterdiklerini anlatan Atay, "Bölgede sezonun en kalabalık günlerini yaşıyoruz. Yerli turistlerin sayısı bu hafta sonu zirveye ulaştı. Bölgede sıcak hava balon turuna ilgi gösteren yerli turistlerden yer bulamayanlar ATV arazi araçları ve atlarla düzenlenen tur etkinliklerine katılıyor." diye konuştu.

Cennet köşesi

Çukurova'dan mahalle muhtarları ile birlikte geldiği bölgede gezen Adana Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ata Ürün ise "Kapadokya doğa harikası bir yer. Ülkemizin her tarafı cennet köşesi gibi. Biz daha önce burayı görmüş olsak da diğer arkadaşlarımızın da görmesi ve gezmesi için geldik. Keyifli bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı. Ailesi ile İstanbul'dan kısa süreli tatil için bölgeye geldiklerini belirten Ayfer Özden de pandemi sürecinin oluşturduğu stresten sıyrılmak için Kapadokya'yı tercih ettiklerini dile getirdi.