'Kara Kıtanın Beyaz Çocukları' sergisi açıldı

Tanzanya'da, Vudu büyücülerinin elinden kaçan albinoların, foto muhabiri Bünyamin Aygün tarafından çekilmiş portre fotoğraflarının yer aldığı 'Kara Kıtanın Beyaz Çocukları' sergisi İKÜSAG'da açıldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), sanat sezonunun dördüncü sergisinde, Afrikalı albinoların portrelerinin yer aldığı 'Kara Kıtanın Beyaz Çocukları' seçkisine ev sahipliği yapıyor. Ödüllü foto muhabir Bünyamin Aygün'ün Tanzanya'da çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, İKÜ Ataköy yerleşkesinde gerçekleşen açılış kokteyli ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ötekileştirmek bir hastalık

Serginin açılış konuşmasını yapan İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, eserlerin çok anlamlı olduğunu söyleyerek, "Ötekileştirmek, insanlığın varoluşundan bu yana tedavi edemediği bir hastalık. İnsanlar, hala dünyanın farklı bölgelerinde ten rengi nedeniyle ayrımcılıkla karşılaşıyor. Bütün bunları 'Kara Kıtanın Beyaz Çocukları' başlığı altında bize tekrar hatırlattığı için Bünyamin Aygün'e teşekkür etmek istiyorum. Değerli eserleri üniversitemizde misafir etmekten onur duyuyoruz" dedi.

Albino olarak dünyaya gelen lanetleniyor

Sergideki fotoğrafları 2014 yılında çektiğini dile getiren foto muhabir Bünyamin Aygün ise, "Tanzanya'da albino olarak dünyaya gelen çocuklar maalesef lanetleniyor. İnsan değil şeytan olduklarına inanılıyor. Bu lanetlenmenin sonucunda da hem aileler hem çocuklar dışlanıyor. Çok büyük bir dram yaşanıyor. Çalıştığım gazetede konuyla ilgili ilk haber yapanlardan biriydim. Fotoğrafları çekerken bu dramı dünyaya nasıl duyurum kaygısı yaşadım" diye konuştu.

Çok sıcak kanlılar

Fotoğrafın, hayatın kendisi olduğunu belirten Aygün, "Yaşamın olmadığı yerde fotoğraftan bahsedemeyiz. Benim için fotoğraf insanlığın bir sorununa dokunmaktır. Albinolar, Afrika'da siyah ten rengi yaygın olduğu için çok fazla öne çıkıyor. O yüzden serginin adını 'Kara Kıtanın Beyaz Çocukları' koyduk. Albino çocuklar ve aileleri, fotoğraflarını çekerken çok sıcaktı. Hepsi çok saf, kötülük bilmiyorlar. Hastalığın temelinde zaten karşı tarafa kötülük yapma duygusu yok. O yüzden hayatımın en rahat fotoğraf çalışmasını yaptım" ifadelerini kullandı.

Albinoların dramı anlatılıyor

Daha önce 'Sınırdaki İnsanlar' sergisi ile mülteci sorununa dikkat çeken Bünyamin Aygün, 'Kara Kıtanın Beyaz Çocukları' adlı seçkisinde Afrika topraklarında lanetlenen, büyü için öldürülen ya da el, ayak, kulak vb. uzuvları kesilerek Vudu (Voodoo) büyücülerine satılan albinoların dramını gözler önüne seriyor. İnsanlık dışı uygulamalara maruz kalan albinoların sesi olmak için Tanzanya'ya giden Aygün, yaş ortalaması 35 olan, 'siyah çiftlerin beyaz çocuklarının' yaşamlarından pek çok anı, karelerine yansıttı. Güneşin ölümcül etkisinden de korunmak zorunda olan albinoların yaşam mücadelesine yakından tanıklık eden sanatçının 45 fotoğrafının yer aldığı 'Kara Kıtanın Beyaz Çocukları' sergisi, 11 Mart Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.