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"Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi" açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 90. İEF etkinlikleri kapsamında düzenlenen “1875 Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi"nin açılışını yaptı. İzmir'e özel 34 karikatürü derleyen ve sergi haline getiren Efdal Sevinçli, çalışmaya destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e teşekkürlerini iletti. Sergi 31 Ekim 2021 tarihine kadar açık olacak

"Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi" açıldı
07 Eylül 2021 Salı 14:47

Kapılarını 90. kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı kültür etkinlikleri kapsamında "Kara Sinan'a Merhaba Karikatür Sergisi" Kültürpark İzmir Sanat'ta açıldı. Araştırmacı yazar ve akademisyen Efdal Sevinçli'nin ilk sayısı 1875 tarihinde çıkan İzmir’in ilk Türkçe gülmece ve karikatür dergisi Kara Sinan’da yer alan karikatürlerden derlediği serginin açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaptı. Efdal Sevinçli, çalışmaya destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e teşekkürlerini iletti. Sevinçli, "İzmir'e özel 34 karikatür ilk defa bu sergide bir araya geldi. Sayın Başkan'ımızın olumlu görüşüyle bu sergi hepimizin ortak görüntüsüne açıldı. 'İzmirli Karikatürler' adıyla bir sergi daha açmayı hedefliyorum. Bu projedeki hedefim 1875-1928 arası İzmir'de bulunan bütün mizah dergilerinde yer alan karikatürleri toplamak, sergi açmak ve kitap oluşturmak" diye konuştu.

Sergi 31 Ekim'e kadar açık

Kara Sinan Dergisi, Grigorios Karydis/Karidi Efendi tarafından ilk kez 3 Haziran 1875 yılında yayımlandı. İzmir'in ilk gülmece ve karikatür dergisi 'Kara Sinan' kent basın ve karikatür tarihi açısından önemli bir unsur olarak gösteriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen sergide, Efdal Sevinçli'nin derlediği ve sergi haline getirdiği İzmir'e özel 34 karikatür yer alıyor. Sergi 31 Ekim tarihine kadar açık kalacak ve 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Etiketler; #izmir #izmir resim sergisi #izmir sergi #karikatür sergisi
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