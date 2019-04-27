Karabağlar'da bahar konseri

Karabağlar Belediyesi tarafından kurulan Türk Sanat Müziği Korosu “Bahar Konseri” düzenledi. Şef Cihan Önder yönetimindeki TSM korosu dillerden düşmeyen şarkıları başarı ile sunarken, izleyicilere harika bir gece yaşattı.

Belediye Ana Hizmet Binası Muzaffer İzgü Konferans Salonu’nda düzenlenen konseri Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş izledi. Gecede sanatçılar koro ve solo olmak üzere Türk Sanat Müziği’nin ölümsüz ve sevilen eserlerini yorumladılar. Konser sonunda Başkan Selvitopu şef ve koristleri tebrik ederek çiçek verdi.