Karaburun'da şenlik başladı

Karaburun Kösedere Üzüm Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı. 

Karaburun'da şenlik başladı
17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:56

Kösedere Köyü'ndeki kortej yürüyüşle başlayan şenliğin açılışında konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, deniz turizminin yanında gastronomi turizminin önemine dikkat çekti. 

Şenliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Yöresel ürünlerin bulunduğu stantlar katılımcılardan yoğun ilgi gördü. 

Yarın son bulacak şenlik kapsamında bu gece Nükhet Duru konser verecek. 

Tadım atölyelerinin de yer aldığı etkinlik, Üzüm Güzeli'nin seçilmesi ve Kösedere Güzellik Yarışmasıyla son bulacak.


Kaynak: AA
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