Karadeniz sizi bekliyor

Karadeniz Bölgesi'nde turizm merkezlerinde milyonlarca turisti ağırlayan işletmeler, normalleşme sürecine hazır. Pandemi tedbirleri kapsamında tesis ve işletmelerinde önlemler alıp, hijyene önem vereceklerini belirten turizm işletmecileri, normalleşme sürecinde, doğa harikası Karadeniz'e tatilcileri bekliyor.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsle mücadele sürerken, Türkiye'de alınan önlemlerle vaka sayılarında yaşanan düşüş ve açıklanan normalleşme takviminin ardından Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki turizmciler, yeni sezona 'merhaba' demeye hazırlanıyor. Salgın nedeniyle, son yılların en sakin günlerini yaşanan Karadeniz'de, tarihi mekanların yanı sıra müze ve ören yerlerinin de ziyarete açılmasıyla, 2020 turizm sezonunda hareketlilik bekleniyor. Hazırlıklarını tamamlayan Trabzon, Rize, Samsun, Ordu, Gümüşhane, Giresun, Sinop ve Artvin illerinde oteller ve pansiyonlar ile dağ evleri; rezervasyonlarını da almaya başladı. Yeşili, mavisi, deniz ve eşsiz doğa manzarasıyla milyonlarca turisti ağırlayan turizm işletmecileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında işletmelerinde önlem aldıklarını ve hijyene son derece önem vereceklerini belirterek, tatilcilerin endişelenmemesini istiyor. İşletmelerini, sosyal mesafeye uygun hale getirip, dizayn eden turizmciler, normalleşme sürecinde, doğa harikası Karadeniz'e tatilcileri bekliyor.

Doğa turları

Eşsiz doğası, denizi ve yaylarıyla ziyaretçilerini etkileyen bölgede tatil planlaması yapanların tercihi; doğa ve kültür turları oluyor. Yerli turistlerin yanı sıra çoğunluğu Körfez ve Mena ülkelerinden gelen turistlerin, yeni sezonda da bölgeye gelmeleri bekleniyor. Bölgeyi tercih eden turistlerin; Trabzon'da Uzungöl ve Sümela Manastırı, Rize'de Ayder Yaylası ve İkizdere Termal Kaplıcalar, Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Ordu’da Perşembe Yaylası, Giresun'da Mavigöl, Artvin'de Borçka Karagöl, Gümüşhane'de Karaca Mağarası ile Sinop'ta Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ni ziyaret ediyor. Birbirinden farklı özellikleri ile zengin turizm destinasyon alanlarına sahip olan bölgede, doğal ve tarihi güzellikleri ile öne çıkan yaylalar, tabiat parkları, mesire ve ören yerleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Turistlerin yanı sıra doğa ve adrenalin tutkunlarının da buluşma adresi Karadeniz oluyor. Termal kaplıcalarda şifa bulmak isteyenler de bölgeyi tercih ediyor.

Hazırlıklıyız

Trabzon Turizm Platformu Başkanı Oykan Gülen, Türkiye'nin salgınla mücadelede aldığı başarının yeni sezona olumlu yansıyacağını ve şimdiden rezervasyonlar aldıklarını belirterek, "Pandemiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi bölgemizde de faaliyetlerimiz durma noktasına geldi. İşte bu süreci ve sonrasına daha da hazır olabilmek, süreci iyi yönetmek adına turizm paydaşlarıyla kurduğumuz platformda çalışmalarımızı hızlandırdık, fikir alışverişinde bulunduk. Bu süreçte Türkiye'nin göstermiş olduğu başarılı çalışmalar ve sonrasında bölgemizde vakaların yok denecek kadar az oluşu, hem bizi hem de ziyaretçilerimizi sevindirdi. Yaşanan bu olumlu havayla, özellikle daha önce burayı ziyaret edenlerin yanı sıra, Körfez ülkelerinden, son bir haftadır ciddi anlamla rezervasyon almaya başladık. Sağlık Bakanlığı'mızca açıklanan kurallar ve bilim ışığında tüm tedbirlerimizi alıp, hizmet yürütmeye hazırız. Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca açıklanan kurallara en iyi refleks gösteren bölgelerden biriyiz, hazırlıklıyız" dedi.

Uzungölde hiç vaka görülmedi

Uzungöl'de turizm işletmecisi Ahmet Akyüz de hazırlıklarını tamlamadıklarını anlatarak, "Uzungöl olarak diğer turizm yerlerinden daha farklı müşteri portföyümüz var. Biz de daha fazla ailelere yönelik bir oda konsepti var. Zaten Karadeniz'de insanlar otel içinde değil de daha fazla doğayla baş başa kalıp, vakit geçiriyor. Bu da yeni dönemde bizler için bir avantaj. Kimi dağda, kimi ormanda, kimi deniz kıyısında, dağınık oluyor, sosyal mesafeye de haliyle kendi aile aralarında önem verecekler. Onun için bizler için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çok şükür ki Uzungöl'de de vaka görülmedi. Önce yapılan rezervasyonların çoğu iptal edilmedi, yeni talepler de alıyoruz. Tabi ki bizlerde hijyen başta olmak üzere tüm tedbirlerimizi aldık. Umarız güzel bir sezon geçiririz" ifadelerinde bulundu. Karadeniz'de en çok ziyaret edilen yaylalar, turizm merkezleri ile doğa ve tabiat parkları şunlar;

Uzungöl

Trabzon'un Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve başta Körfez ülkelerinden olmak üzere yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kadırak Yaylası

Trabzon’un Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta 1300 metre yüksekliğindeki Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında açan `mavi yıldız´ çiçekleri ile mora bürünüyor. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, ince uzun yapraklı çiçek, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye’nin korumakla yükümlü olduğu nadir bitkiler arasında bulunuyor. Nisan ayında doğa fotoğrafçılarının akınına uğrayan ve Tabiat Parkı ilan edilen yaylanın, Uzungöl benzeri oluşturulacak yapay gölle turizm merkezi haline getirilmesi de planlanıyor.

Sümela Manastırı

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarıyla, riskli kayaların temizliği yapılan manastırın yaz turizm sezonunda kapılarını ziyaretçilerine açmasıyla turist yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

Ayder Yaylası

Rize'nin Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, bin 350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğa güzellikleri izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleleri, yöresel mimarideki evleri, çiçekleri ve bu çiçeklerden elde edilen balı ve şifalı kaplıcasıyla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor. Yaylaya gelenler Zil Kale, Kale-i Bala, Çat Vadisi ve Pokut Yaylasını da ziyaret ediyor.

Mavi Göl

Giresun'un Dereli ilçesi sınırlarında bulunan ve 5 yıl önce keşfedilerek Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oluyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer özelliğine sahip olan ve yaklaşık 300 bin kişinin de ziyaret ettiği göl, bu yıl da turistleri ağırlamayı bekliyor.

Karagöl

Artvin'in Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıkta, çam ağaçları arasında yer alan Karagöl Tabiat Parkı, eşsiz doğa güzelliyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Karagöl, özellikle sonbaharın gelişiyle birlikte oluşan renk cümbüşüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Karagöl, muhteşem doğasının yanı sıra, göl ile birlikte yeşilin uyum içerisinde ortaya çıkardığı eşsiz manzara, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.

Perşembe Yaylası

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bin 500 rakımlı, doğa harikası menderesler ile yayla göllerinin bulunduğu Perşembe Yaylası'nı ziyaret edenler, bölgeye hayran kalıyor. Yerli- yabancı turistlerin ilgisini çeken menderesler, özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Doğa harikası menderesler ve yayla göllerinin turizme kazandırılması için çalışmalar sürdürülürken, bölgenin tanıtımı için de çeşitli şenlik ve etkinlikler de düzenleniyor. Yayla, son dönemlerde özellikle Arap turistlerin akınına uğruyor.