Karakalem çalışmalar

Ege Üniversitesi Resim Topluluğu'nun düzenlediği 'Karakalem Resim Sergisi' Sağlık, Spor Daire Başkanlığı Sergi Salonu'nda ziyaretçilere açıldı. Sergide karakalem resimlerinden oluşan eserler yer aldı.

Resim Topluluğu Başkanı Oğuzhan Tosunoğlu "Sergimiz bu dönem boyunca yapılan eserlerden oluşuyor. Üyelerimizin yaptığı çalışmalar bunlar. Her dönem sonunda sergimiz bulunuyor. İkinci dönem Nisan ayında Atatürk Kültür Merkezi'nde bahar şenlikleri kapsamında, bir sergimiz daha olacak. Ayrıca her yıl Mayıs ayında yaptığımız yılsonu sergimiz var. O da Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Sergimiz sanatseverlerin ziyaretine açıktır" diye konuştu. Eserlerin, iki aylık bir süreç içerisinde üretildiğini belirten Tosunoğlu, "İki ayda bunları yapan arkadaşların çok daha iyilerini yapabileceğini düşünüyorum. Bence çok daha büyük potansiyelleri var. Onlarda bu ışığı görebiliyorum ve ilerde onlardan birinin bu konuşmayı yapmasını çok isterim. Çünkü topluluğumuz sürekli bir devir teslim şeklinde ilerliyor ve biz bunun devam etmesini istiyoruz. Topluluğumuzda önce insani olarak sonra da sanatsal bir kültür birikimi ile donanımlı insanların bu topluluğu yürütmesini istiyoruz. Çünkü bizden öncekiler böyleydi" dedi.