Ege Üniversitesinde düzenlenen "Online Gençlik ve Kariyer Festivali"nin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Bu festivalde amacımız, bir yandan sizleri geleceğe hazırlamak; bir yandan da firmaların ihtiyacı olan iş gücünü karşılayacak buluşmayı sağlamaktır" dedi

EÜ Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Online Gençlik ve Kariyer Festivali" açılışı gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Televizyonu ve Ege Üniversitesi Televizyonu Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan festivalin açılışını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yaptı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Sizler için kariyer planlamanızda son derece faydalı olacağına inandığım Online Gençlik ve Kariyer Festivalinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Bu festivalde amacımız, bir yandan sizleri geleceğe hazırlamak; bir yandan da firmaların ihtiyacı olan iş gücünü karşılayacak buluşmayı sağlamaktır. Bu etkinliğimizde sizlere sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirmeniz son derece önemlidir. Bir öğretmen, bir öğretim üyesi, bir rektör ve bir baba olarak ülkemizin geleceği olan siz gençlerin öncelikle mutlu ve başarılı bir birey olmanızı gönülden arzu ediyorum. Şu anda kariyerinizin başındasınız. Başarının hayat boyu devam eden bir yolculuk olduğunu asla unutmayın. Bu uzun süreli yolculukta daima hayal kurun, hayal kurmak bedava! Unutmayın ki bugün hayatımıza yön veren tüm buluşlar mucitlerinin hayalleriydi. Hayallerinizi gerçekleştirmek için merak etmeli, sorgulamalı ve bunun için çok çalışmalısınız. Kısa zamanda, çaba sarf etmeden, başarı beklememeli ve hedefleriniz doğrultusunda kararlı ve sabırlı olmalısınız. Tüm bu süreçlerde en büyük destekçiniz ve en büyük anahtarınız bilimdir, fendir. Bilimden, fenden uzaklaşarak başarı elde etmeniz mümkün değildir. Bilimin kaynağı olan üniversitemiz öğrencilik yıllarında olduğu gibi mezuniyet sonrasında da yanınızda olacaktır. Sizlere mutlu bir yaşam, başarılı bir kariyer diliyorum" dedi.

Sanatçılar da sahne aldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan Yetenek Kapısı sistemi üzerinden kaydını oluşturarak festivale katılan öğrenciler, eğitimlerin dışında eğlence dolu anlar da yaşadı. Eğitimlerin yanı sıra festivalde; birçok sanatçı da konser verdi. Festivalin ilk gününde Kariyer Sokakta ve firma sunumları ile öğrenciler iş dünyasını yakından tanıdılar. Devamında ise Oyuncu Ekin Koç, Biz Bize Show'a konuk oldu. Festivalin ilk günün sonunda öğrenciler, Beyefendi, Rolla, İyi Kötü Kararsız gruplarının sahne programı ile eğlendiler.

Rektör ile Kariyer Yolculuğu

Festivalin ikinci gününde Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak "Rektör ile Kariyer Yolculuğu" programında öğrencilerin sorularını cevaplayacak. Yine festival kapsamında çeşitli firmaların üst düzey yetkilileri ve yöneticileri tarafından bilgilendirici sunumlar yapılacak. Ayrıca, alanında uzman kişilerce Beden Dili, CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri, Diksiyon, Stres Yönetimi, Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma gibi eğitimler verilecek. Şarkıyı Umut Kaya Biz Bize Show'a konuk olarak öğrencilerle sohbet edecek. Program sonunda The Rocktors ve Umut Kaya konser verecek.