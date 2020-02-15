Karatay Üniversitesi ile Anadolu Lisesi iş birliği

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ve Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi arasında eğitim, kültür, sportif ve sosyal faaliyetler düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Üniversitedeki imza törenine Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, Lise Müdürü Şaban Yavuz ile üniversite ve lise yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, "Böyle bir protokol imzaladığımız için son derece mutluyuz. Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliğine dair imzaladığımız çatı protokolünü, başarılı liselerimizle imzalayarak genişletmeye devam ediyoruz. Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine, üniversitemizin kapıları her zaman açık. Tek isteğimiz, bu protokolün yerinde saymaması" dedi. Lise Müdürü Şaban Yavuz da "Öğrencilerimiz farklı ilgi, uğraş ve projelerini KTO Karatay Üniversitesi'nde uzman isimlerle hayata geçirebilecek. Hem üniversite hayatını deneyimleyebilecek hem de kişisel gelişimlerine önemli katkı sağlayacaklar. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ödüllü TYT deneme sınavı

KTO Karatay Üniversitesi, yaklaşan TYT öncesi öğrencilerin deneyim kazanmaları, ayrıca üzerlerindeki sınav stresini azaltıp, heyecanlarını yenmelerini sağlamak amacıyla üniversite adaylarının katılımı ile Kampüste bugün saat 10:30'da "Ücretsiz ödüllü TYT deneme sınavı" yapacak. Geleneksel hale gelen ve bu yıl 3.sü düzenlenen deneme sınavında bir yandan öğrenciler ter dökerken, bir yandan ise veliler Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü akademisyenlerinden Emre Sunay'ın "Başarıya Giden Yolda Aile" konulu seminerine katılabilecekler. Sınava yaklaşık 5 bin öğrencinin katılması bekleniyor.