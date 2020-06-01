Karavanlara yoğun talep

Karaburun'da yaşayan Asna çiftinin geçen yıl açtığı 'karavan otel', koronavirüs salgını nedeniyle izole tatil yapmak isteyenlerden yoğun ilgi gördü. Girişimci çift, ağustos ayının ortasına kadar rezervasyonların dolu olduğunu, geçen yıla oranla işlerin 3-4 kat arttığını belirtti.

İstanbul'da eczane işleten Erol Asna (39) ile 2 çocuğunun annesi sigortacı eşi Zeliha Asna (37), evlatlarını sakin bir ortamda büyütmek için bir süre önce İzmir'e taşındı. Çift geçen yıl, Karaburun ilçesinde denize yakın 2 dönümlük arazide 'karavan otel' kurma kararı aldı. Araziye, birinde kendilerinin yaşadığı sıcak su ve klima imkanı bulunan her biri 11 metrekarelik 7 karavan yerleştiren çift, alternatif tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekti. Özellikle koronavirüs döneminde izole bir tatil yapmak isteyenler, tesise yoğun ilgi gösterdi. Ağustos ayının ortalarına kadar rezervasyonlar dolarken; tesisi seçenler, doğa cenneti kentte, yeşilliklerin arasında huzurlu zaman geçiriyor.

Denize 100 metre

Karavanda 3 yetişkin ya da 2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin konaklayabildiğini söyleyen Zeliha Asna, "Karavanlarımız içinde çift kişilik yatağımız var. Klimamız var. Mini buzdolabımız var. Her karavanın duşu, tuvaleti var. 24 sıcak su bulunuyor. Ayrıca ücretsiz internet mevcut. Dışarıdan yiyecek içecek getirilebiliyor alanımıza. Kokudan dolayı çevreye rahatsızlık vermemek adına sadece mangala izin vermiyoruz. Denize mesafemiz 100 metre. Merkeze yakın bir noktadayız. Herkes için evinin bahçesindeymiş hissiyatı yaratabilecek bir ortam bulunuyor" dedi.

İzole tatil

Geçen yıl hizmete girdiklerini belirten Asna, iyi olan talebin bu yıl koronavirüsle daha da arttığını belirterek, "Covid-19 salgınından sonra insanlar daha izole bir tatil yapmak istedi. Kötü bir süreç geçirdik. Herkes eve kapandı. İnsanlar dışarı çıkmak rahatlamak istedi. Herkesin tatile ihtiyacı var. Betonun arasında kalınca da yeşil daha çok önem kazanıyor. Sosyal medya mesafe kuralı belli. Karavanlar arasında oldukça mesafe var. Buranın açık hava olması da cezbetti insanları. Geçen yıla göre 3-4 kat talep arttı. Ağustos'un 15'ine kadar doluyuz" diye konuştu.



