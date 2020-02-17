'Karmakarışık' ilgi gördü

Hayata geçirdiği kültürel proje ve hizmetlerle İzmir'e sanatsal anlamda öncülük eden Çiğli Belediyesi, "Karmakarışık" isimli tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturdu.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "Karmakarışık" adlı oyunun tiyatro gösterimi, Fakir Baykurt salonunda gerçekleştirildi. Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Taner'in çevirisini yaptığı oyun Şahverdi Ali Eren'in sanat yönetmenliğinde ücretsiz olarak sahnelendi. İki perde halinde sahnelenen oyun, gecenin sonunda sanatseverler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Sanat ile yaşıyoruz

Toplumların sanatsal gelişiminin önemini vurgulayan Çiğli Belediye Başkan Utku Gümrükçü, "Kentimizin fiziksel gelişiminin yanı sıra düşünsel gelişimine de katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda farklı içerikte kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de büyük beğeni toplayan 'Karmakarışık' isimli oyunu sanatseverlerle birlikte izledik. Vatandaşlarımızın gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutlu olduk. Sahne alan tüm sanatçılarımıza etkileyici performanslarından ötürü teşekkür ediyorum. Çiğli'yi, sanat ile yaşayan bir kent hüviyetine kavuşturma idealimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.