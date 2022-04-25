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Karşıyaka'da bahara merhaba konseri

Karşıyaka Belediyesi, baharın gelişini Karşıyaka Belediye Orkestrası’nın muhteşem konseri ile karşıladı. Suat Taşer Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Karşıyaka'da bahara merhaba konseri
25 Nisan 2022 Pazartesi 14:47

Şef Şenol Şentürk, konuk sanatçı Sedat Yüce ve solist Seda Öztürk’ün eşlik ettiği, belediye orkestrasının seslendirdiği eserler dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Tanınmış oyuncu Yüksel Ünal’ın esprili sunumuyla daha da renklenen gecede, baharın pozitif enerjisi ve coşkusu paylaşıldı. Düzenlenen konser için Karşıyaka Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar, böyle organizasyonların daha sık gerçekleştirilmesini istediklerini belirtti.

Etiketler; #karşıyaka #karşıyaka belediyesi
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