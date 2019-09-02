Karşıyaka'da Balkan Gecesi

Karşıyaka Belediyesi ile Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Zafer Haftası kutlamaları kapsamında 'Rumeli ve Balkan Gecesi' düzenledi. Fikri Altay Mahallesi Ahmet Beko Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen gecede, Karşıyaka Belediye Bandosu ve Rumeli Beyo, alanı dolduranlar için en güzel şarkıları seslendirdi.

Geceye Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko ve Özcan Purçu, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve her yaştan yüzlerce Karşıyakalı katıldı. Şarkı ve türkülerin hep bir ağızdan söylendiği etkinlikte; birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı bir kez daha coşku ve heyecanla kutlandı.

Hep bir arada olacağız

Eşi Öznur Tugay ile birlikte geceye katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay "Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, atalarımızın canları pahasına verdiği mücadeleler sayesinde; vatan nedir, bağımsızlık nedir, bağımsız bir ülkenin vatandaşı olmak nedir biliyoruz ve bunların değerini çok iyi anlıyoruz. Ruhları şad olsun. Bugün sizlerle bu milli duyguları paylaşmaktan, hep bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da mahallelerimizde bu tür etkinlikler düzenlemeye, birlik içinde olmaya devam edeceğiz. Yanımızda olan ve coşkumuzu paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan'a teşekkür

Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhami Yıldız ise "Karşıyaka Belediyemiz ile birlikte düzenlediğimiz bu anlamlı gecede, Atamızı ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'a bizlere verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.