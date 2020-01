Karşıyaka'da her ay bir kitap tartışılıyor

Karşıyaka Belediyesi'nin yeni dönemdeki örnek kültür sanat projelerinden 'Kitap Kulübü'nde aylık edebiyat buluşmaları devam ediyor.

Çarşı Kültür Merkezi'nde bir araya gelen kitapseverler, moderatör Funda Sakaoğlu ile birlikte her ay farklı bir eserin dünyasında keşfe çıkıyor.

Şubat'ın kitabı Meksika'dan

Daha önceki aylarda Çinli ve Şilili yazarlara ait eserleri konu edinen Kitap Kulübü, bu kez de çağdaş edebiyatın en yaratıcı ve özgün kalemlerinden biri olarak gösterilen Meksikalı Valeria Luiselli'nin "Dişlerimin Hikayesi" adlı romanını tartışacak. Önümüzdeki ayın ilk buluşması 3 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da, ikincisi de 7 Şubat Cuma saat 11.00'da yapılacak. Çarşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikler, dileyen tüm kitapseverlerin katılımına açık olacak.

Okumaya teşvik

Amaçlarının daha fazla insanı kitap okumaya teşvik etmek ve düşünce üretecek sağlıklı bir ortam yaratmak olduğunu ifade eden edebiyat kuramcısı Funda Sakaoğlu "Karşıyaka Belediyesi Kitap Kulübü çok önemli bir girişim. Profesyonel bir moderatör eşliğinde düzenli olarak kitap buluşmaları gerçekleştiren, bu amaçla kitap kulübü kuran başka bir belediye örneği yok. Bunun için Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a ve kitap kulübü projemizin mimarlarından biri olan eşi Öznur Tugay'a çok teşekkür ediyorum" dedi. Karşıyaka Belediyesi Kitap Kulübü'nün bundan sonraki süreçte de her ayın ilk pazartesi ve ilk cuma günü bir araya gelmeye devam edeceğini aktaran Sakaoğlu, şöyle devam etti: "Her ay için farklı bir eser seçiyor ve birkaç hafta öncesinden Karşıyaka Belediyesi'ne ve bana ait sosyal medya hesaplarından duyuruyoruz. Katılımcılarımız da bu süre içerisinde kitabı okuyarak toplantımızda interaktif biçimde görüşlerini paylaşıyor ve tartışıyor. Doyumsuz edebiyat sohbetinin yanı sıra retorik sorularla okuyucuların kendi içsel yolculuğunu ve ruhsal dönüşümünü de beslemeyi amaçlıyoruz. 'Her kitap yeni bir dünya, birlikte keşfedelim' diyor ve herkesi bu ailenin bir parçası olmaya çağırıyoruz."