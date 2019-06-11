Karşıyaka'da Kızılay yararına konser

Karşıyaka Sanat Derneği, Kızılay'ın 155. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay Karşıyaka Şube yararına 'Karşıyaka İyilik için Şarkı Söylüyor' konseri düzenledi.

Konserin ilk bölümünde Cihad İşci yönetimindeki Karşıyaka Sanat Müziği Türk Halk Müziği solistler kervanı vokalistler eşliğinde yapıldı. İkinci bölümde TRT Sanatçısı, kanun üstadı, Karşıyaka Sanat Derneği Müzik Direktörü, şef Erol Gönüldaş yönetimindeki 20 kişilik saz ekibiyle Karşıyaka Sanat Derneği'nin 40 kişilik Türk Sanat Müziği Korosu yer aldı. Solistler, seyircilerin istediği kırmayıp bazı şarkıları iki kez okumak zorunda kaldı.

Emekle aşamasındayız

22 yaşına giren kızına doğum günü armağanı olarak okuduğu şarkıda mükemmel bir performans da ortaya koyan Ayben Serdaroğlu'nun başarıyla sunduğuı konserde, Karşıyaka Sanat Derneği Başkanı Avni Erboy, "Biz yeni kurulan ve emeklemek üzere çiçeği burnunda bir dernek ve bu derneğin çok kısa süre önce oluşan korolarıyız. Hedefimiz büyük. Karşıyaka'da çıtayı yükselteceğiz. Bu gece anlamlı bir konser veriyoruz. Tüm Karşıyaka İyilik için şarkı söylüyor ve Türk Kızılay'ın 155. Kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

Erboy, katkıları nedeniyle Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay adına başkan vekili Adem Şahin'e ve Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz'e teşekkür şildi verdi.