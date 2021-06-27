Karşıyaka'da 'Sen de Gel' coşkusu

Karşıyaka Belediyesi'nin kadın girişimcilere ve müzisyenlere destek sağlamak amacıyla düzenlediği "Sen de Gel" şenliğinin ikincisi, Nergiz-Goncalar mahalleleri ortak etkinliğinde gerçekleşti. Etkinlik sonunda Balkan Band Grubu tarafından çalınan şarkılar, katılımcıları ve mahalle sakinlerine coşku dolu anlar yaşattı

İlki 16-17 Haziran tarihlerinde Demirköprü Mahallesi'nde gerçekleşen Sen de Gel Şenliği'nin ikincisine Nergiz ve Goncalar mahalleleri ev sahipliği yaptı. Nergiz Parkı'nda gerçekleşen şenlikte Ege'nin İncileri Kadın Girişimci Kooperatifi ve Karşıyaka Girişimci Kadınlar Kooperatifi'nin üyeleri, el emeği ürünlerinin satışını gerçekleştirdi. Ayrıca Çameria Arnavutları Derneği ile Karşıyaka Makedonya Göçmenleri Derneği de birer stant açarak buroşür dağıttı ve yöresel tatları mahalle halkıyla buluşturdu. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi'nin Veteriner İşleri Müdürlügü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü de stant kurarak vatandaşın şikayetlerini ve isteklerini dinledi.

BALKAN EZGİLERİ COŞTURDU

Kadın girişimcilerin yanı sıra müzisyenlerin de desteklendiği şenlikte, mahalle esnafının sponsorluğunda Balkan Band Grubu bir dinleti gerçekleştirdi. Balkan müziğinin sevilen eserlerinin çalındığı dinleti, katılımcıları ve vatandaşları coşturdu. Etkinliğin düzenlenmesinde katkı koyan Karşıyaka Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Meclis Üyesi Şevket Balla, "Belediyemizin himayesinde muhtarlar, kadın kooperatifleri ve esnafların desteğiyle gerçekleştirdiğimiz şenliğimiz, büyük ilgi görüyor. Özellikle kadın girişimcilerden çok fazla stant talebi alıyoruz. Kapasitemiz ölçüsünde onları kırmamaya çalışıyoruz. Öte yandan vatandaş da etkinlikten çok memnun oluyor. Tüm iyi dilekleri için Karşıyakalılara teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Sen de Gel şenliği, önümüzdeki hafta Fikri Altay Mahallesi'nde olacak.

