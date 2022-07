Karşıyaka'da şenlik var!

Karşıyaka Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen Cumhuriyet Mahalle Şenliği büyük coşkuya sahne oldu

Behçet Uz Anadolu Lisesi Bahçesi'nde gerçekleşen şenlikte sahne alan Ceyhun Şişmanoğlu, Kerim Kaşka, Ender Bal ve Harun Murat Özgüç, mahalle sakinlerine neşe ve eğlence dolu bir akşam yarattı. Her yaştan vatandaşlar şarkılara alkışlarla ve danslarla eşlik etti.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIM"

Şenliğe katılarak mahalle sakinlerinin coşkusuna ortak olan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Mahallelerimizde, sokaklarımızda insanlarımız beraber güzel vakit geçirsinler, mutlu olsunlar diye elimizden geldiğince aktiviteler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu yıl da bu mahallede ikinci defa yapılan şenlik için şunu söyleyebilirim; sizlerle, çocuklarla birlikte olmak ve sizleri mutlu görmek her şeyden değerli. Birlikte daha çok güzellikler yaşayacağız. Cumhuriyet Mahallemiz, her yöreden insanı bir arada kardeşçe yaşatmasıyla bizler için çok önemli. Küçüklerin ağabeyi, büyüklerin evladı olarak her zaman yanınızda olacağım. Sağ olun, var olun" diye konuştu.

BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN SİMGESİ

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan da "Mayıs ayında yine bu alanda baharı şenlikle karşılamıştık. Bugünkü şenliğimizde de yaza merhaba diyoruz. Şahsım ve mahallem adına Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bu eğlenceler, şenlikler bizlerin birlik ve berberliğini simgeler. İnşallah bu birliğimiz daim olur. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum" dedi.