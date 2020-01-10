Karşıyaka'da tiyatro şöleni

Karşıyakalıları 24 yıldır kesintisiz olarak tiyatroyla buluşturan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, 2020'de de sevilen oyunları sahneye taşımaya devam ediyor. Topluluk, her hafta sonu, hem çocuk hem yetişkinlere yönelik oyunlarıyla Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor.

Bu ayki program kapsamında; müzikli çocuk oyunlarından 'Uçan Şemsiye' 12 ve 19 Ocak Pazar , 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' de 11 ve 18 Ocak Cumartesi saat 14.00'da perde açacak. Orhan Kemal'in aynı adlı romanından sahneye uyarlanan yetişkin oyunu 'Tersine Dünya' ise 11 ve 18 Ocak Cumartesi saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak. Oyunların biletleri Ziya Gökalp Kültür Merkezi gişesinden temin edilebilirken, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu ilerleyen tarihlerde de 7'den 70'e her yaştan tiyatroseverler için oyunlarını sahnelemeyi sürdürecek.

Herkesi bekliyoruz

Tüm tiyatroseverleri Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nu izlemeye davet eden Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Yaklaşık yarım asırdır binlerce çocuk ve gence tiyatroyu sevdiren, nice oyuncular yetiştiren ve kent yaşamına değer katan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, en değerli kültür ve sanat markalarımızdan bir tanesidir. Genel Sanat Yönetmenimiz Zekeriya Hocalar'a ve amatör ruhla oyunlara en güzel şekilde can veren tiyatroculara teşekkür ediyor, herkesi bu başarılı ekibi izlemeye davet ediyorum" dedi.