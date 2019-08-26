Karşıyaka Sanat Derneği'ne yurt dışından teklif

Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu yurt dışından 3 önemli teklif aldı. Ünü ülkemizden Avrupa'ya kadar ulaşan kanuni üstadı, TRT Sanatçısı, şef Erol Gönüldaş yönetiminde yeni sezon çalışmalarını 2 Eylül'de başlatacak olan Karşıyaka Sanat Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, 2019 yılında üç ülkede konser verecek.

Karşıyaka Sanat Derneği Başkanı Avni Erboy, daha önce Bulgaristan'da konser verdiklerini ve önümüzdeki yıl için yine Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'dan konser teklifi aldıklarını ifade ederek, "Bunları yönetim kurulumuzda değerlendireceğiz. Türk Sanat Müziği Koromuzun şefi, aynı zamanda müzik yönetmenimiz Erol Gönüldaş'a da danışarak konuyu görüşüp kararımızı vereceğiz. Ön görüşmelerimiz olumlu biz gidecek gibi çalışmalarımızı yapmaya başlayacağız. Üç önemli konser için aldığımız bu yurt dışı teklifleri bizim motivasyonumuzu arttırıyor ve çalışmalarımızda çıtanın daha da yükselmesini sağlıyor. Yurt içinde de çeşitli şehirlerden aldığımız konser teklifleri var. Önümüzdeki yıl bunları da değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Karşıyaka Sanat Derneği Korolar Koordinatörü Mustafa Orta, Türk Sanat Müziği Korosunun çalışmalarını 2 Eylülde Sen de Gel Kafe'de başlatacağını ifade ederek, "Yeni arkadaşları, yepyeni gizli sesleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Bu yıl başkanımız Avni Erboy'un çabalarıyla yurt dışı ve yurt içinde çeşitli konserler vereceğiz. Hedefimizi büyüttük. Bunun için de sorumluluklarımız arttı. Karşıyaka'yı her platformda en iyi şekilde başarıyla temsil edeceğiz" dedi.