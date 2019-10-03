Karşıyaka Sanat Galerisi açılıyor

La Vida Sanat, kentin ve sanatseverlerin sanat anlayışına ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla Karşıyaka'da kuruldu.

Karşıyaka Sanat Galerisi açılıyor
03 Ekim 2019 Perşembe 13:48

Sanat ilgisi küçük yaşlarda başlayan; uzun süredir yurt içi ve yurt dışında eğitim, beste ve konser çalışmaları ile sanat hayatına devam eden Tutku Yıldırım, Karşıyaka'da kentin ve sanatseverlerin sanat anlayışına ve gelişimine katkı sağlamak amacı ile La Vida Sanat'ı kurdu.

La Vida Sanat bünyesinde Gitar, Flamenko Dans, Piyano,Tiyatro, Şan, Orff, Modern Dans,Yoga, Resim, İngilizce,Yaratıcı Drama, Latin Dansları, Kenan, İspanyolca, Diksiyon, Tango, Sihirbazlık, Çocuk Aikido, Flüt, Kukla, Pilates, Plastik Sanatlar, Vantrolog, Jimnastik, Bateri, Armoni, Cajon atölyeleri ile sanatseverleri buluşturuyor.

Adres: Cemal Gürsel Caddesi, No:146, Karşıyaka.

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