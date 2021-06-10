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Karşıyakalı çocuklar kitaplarla buluştu

Karşıyaka Belediyesi ve Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin iş birliği ile düzenlenen Karşıyaka Kitap Günleri kapsamında “Çocuklar Kitapla Buluşuyor” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirildi

Karşıyakalı çocuklar kitaplarla buluştu
10 Haziran 2021 Perşembe 15:13

Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünde yapılan etkinlikte, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Yazar Barış İnce tarafından çocuklara ücretsiz kitap dağıtıldı. Etkinliğe çocukların ve ailelerin yoğun katılımı oldu. Karşıyaka Kitap Günleri, 12 Haziran’da 12 yazarın katılacağı imza günü ile devam edecek.

Karşıyakalıların, 2 Haziran’dan bu yana devam eden Kitap Günleri’ne gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Yazar Barış İnce “Bizler Edebiyat Atölyesi olarak, ‘Edebiyat Otobüsü’ adı altında ilçelerde çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Kitaplar ve yazarları halkla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda belediyelerden hiçbir ücret talep etmeden, otobüsümüzle geziyoruz. Karşıyaka’da da bu anlamda çok güzel ve verimli bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Misafirperverlikleri için Karşıyaka Belediyesi’ne, Başkanımız Cemil Tugay’e ve Karşıyaka halkına teşekkür ediyoruz. Biz 13 Haziran’a kadar Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünde kitaplarımızı ve yazarlarımızı halkla buluşturmaya devam edeceğiz, herkesi bekliyoruz” dedi.  

Etiketler; #karşıyaka
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