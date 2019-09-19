Kavacık, festivale hazır

Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği ve çok sayıda etkinliğin yer alacağı Kavacık Üzüm Festivali, hafta sonu gerçekleştirilecek. Yoğun ilgi görmesi beklenen festivalde, ürün satış stantları açılacak; yarışmalar, konserler, sergiler, çocuklara yönelik özel atölyeler olacak. “Yarınlarımız Umutla Yeşerecek” sloganıyla düzenlenen festivalde, geçen ay Karabağlar sınırlarında başlayan ve binlerce hektarlık alanı küle çeviren yangına da vurgu yapılacak.

Kavacık Köy Meydanı’nda 21-22 Eylül tarihlerinde yapılacak festivale, bu yıl da yoğun katılım bekleniyor. Geçen yıllardaki festivalleri ziyaret eden binlerce kişi, üzüm ve yemek yarışmaları, sanat etkinlikleri, konserleri izleme olanağı bulmuştu. Karabağlar Belediyesi bu yıl da dolu dolu bir program hazırladı. Bu kapsamda 21 Eylül Cumartesi saat 11.00’deki stant açılışlarıyla başlayacak festivalde, yöresel lezzetler ve üzüm yarışmaları, halk oyunları, müzikli balon ve kukla gösterileri, TRT ve belediye sanatçılarının konserleri olacak. Ayrıca gün boyunca çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölye çalışmaları, animasyon gösterileri de yer alacak.



Yangın unutulmadı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, festivalin ana konularından birinin de, geçen ay ilçe sınırlarında başlayan ve binlerce hektarlık alanı küle çeviren orman yangını olacağını söyledi.

İzmir’in trajik bir olay yaşadığını vurgulayan Selvitopu, “Orada sadece ağaçlar değil, yaşamlar da yandı. Bundan sonra yapılacak ağaçlandırma çalışmalarına destek vereceğiz. Kavacık’taki üzüm festivalimizde de, bu acı olayın yaşattığı travmayı unutturmayacağız” dedi.

Çalışmalar tamamlandı

Kavacık Üzüm Festivali’nin daha iyi bir ortamda gerçekleşmesi için Karabağlar Belediyesi’nin tüm birimleri hazırlık çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bozuk olan yolları düzelterek kullanıma uygun bir hale getirdi. Ayrıca köy dokusuna uygun istinat duvarı örüldü. Kavacık girişinde de tretuvar, kaldırım ve asfalt çalışmaları yapıldı.

Aralarında Kavacıklıların da bulunduğu yerel sanatçılar da, köy duvarlarını üzüm salkımları, insan ve hayvan motifleriyle süsledi.



ETKİNLİK PROGRAMI

21 Eylül Cumartesi

11.00 Stantların Açılışı

13.00 Yöresel Lezzetler Yarışması ve Ödül Töreni (İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği ve İzmir Lezzet Dergisi katkılarıyla) - Kadın Kooperatifi Önü

13.00 Kukla Gösterisi - "Anadolu'dan Dans Eden Kuklalar"

14.00 Müzikli Balon Gösterisi - "Maksat Sanat Merkezi"

15.00 Zeybek Gösterisi - Karabağlar Belediyesi Halk Oyunları Ekibi

15.30 Konser - Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Şef: Cihan ÖNDER

22 Eylül Pazar

13.00 Halk Oyunları Gösterisi

13.15 Protokol Konuşmaları

13.30 Kavacık Üzüm Yarışması Ödül Töreni

14.15 Konser - Tuğba GER (TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı)