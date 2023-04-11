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Kayseri'de hükümlü ve tutukluların yaptığı eserler sergilendi

Kayseri'de hükümlü ve tutukluların yaptığı eserler sergilendi
11 Nisan 2023 Salı 12:49

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "Sanat Özgürleştirir" temasıyla yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri çerçevesinde hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan sanat eserleri beğeniye sunuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) tarafından, AGÜ Sümer Kampüsü'nde düzenlenen sergide, tutuklu ve hükümlülerin yaptığı resimler ile el emeği ürünler sergilendi.

15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında gerçekleştirilen sergideki eserler, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerce eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında yapıldı. Sergiden elde edilecek gelir hükümlülere aktarılacak.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sanat eserlerini anlamlı bir günde üniversitelilerin ve halkın beğenisine sunduklarını söyledi.

Çalışmaların hepsinin el emeği, göz nuru, alın teri barındırdığını vurgulayan Korkmaz, "Emek veren hükümlü ve tutuklularımızı tebrik ediyoruz. İnşallah daha güzel şeyler yapmak için de kendilerini kurslarla destekleyeceğiz. Serginin hayırlı olmasını ve güzel bir alışveriş kapsamında hepsinin satılmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da ortak projede bir araya geldikleri için çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen sergi, 20 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Etiketler; #hükümlü ve tutukluların ürettiği eserler #kayseri
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