Kazım'a Antakya'dan ödül

Prof. Dr. Dilek Kaya'nın, Türkiye'nin dağ kazalarında ölen 3. kişisi olan tıp fakültesi öğrencisi Kazım Küçakalp'in hikayesini anlatan 'Kazım' isimli belgesel, Antakya 7. Uluslararası Film Festivali'nde 'En iyi belgesel film' seçildi.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Kaya'nın İzmir'de bitpazarından 5 TL'ye aldığı mektupların sahibini araştırırken hikayesinden etkilenip belgeselini yaptığı Türkiye'nin dağ kazalarında ölen 3. kişisi olan tıp fakültesi öğrencisi Kazım Küçakalp'i, anlatan belgesel bir ödül daha kazandı. Kaya'nın, Kazım'ın 19 yaşında hazin bir şekilde sona eren hikayesinden çok etkilenip 'Bu hayatın ona bir borcu var' diyerek mektupların hayattaki sahiplerine, ağabeyine, dağ çıkışına katılan kişilere ulaşıp 44 yıl sonra onun hikayesini ölümsüzleştirdiği 'Kazım' isimli belgesel, Antakya 7. Uluslararası Film Festivali'nde 'En iyi belgesel film' seçildi. Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından, 20 - 26 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen Antakya 7. Uluslararası Film Festivali'nin 'Altındefne' ödülleri açıklandı. Çeşitli dallarda 54 ülkeden 830 filmin yarıştığı Festival'in, Uluslararası Uzun Belgesel Yarışması kategorisinde, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Kaya'nın Kazım Belgeseli, 'En İyi Film Ödülü' kazandı. Prof. Dr. Dilek Kaya, ödül kazanmaktan çok hayatının baharında yaşamını yitiren Kazım Küçükalp'in adının ve hikayesinin her geçen gün daha fazla kişi tarafından bilinip ölümsüzleşmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Adı ölümsüzleşiyor

Prof. Dr. Dilek Kaya, Kazım Belgeseli'nin bundan önce de 10. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödülü, 14'üncü Boston Türk Festivali Belgesel Ve Kısa Film Yarışması'nda Özel Mansiyon Ödülü aldığını, birçok ulusal ve uluslararası festivalde de finalist ya da resmi seçkide yer aldığını ifade etti. Filmin ortaya çıkış fikrinin, 'Bu hayatın Kazım'a bir borcu var' olduğunu belirten Dilek Kaya, "Geçtiğimiz Mayıs ayında ODTÜ'de, hikayenin aslında başladığı yerde bir gösterim yaptık. Kazım'ın arkadaşlarının yanı sıra birçok dağcı da bu gösterime katıldı. Aynı şekilde İzmir'de de geçtiğimiz ay, dağcıların çoğunlukta olduğu bir gösterim gerçekleştirdik" diyerek Kazım'ın her geçen gün daha fazla tanınıp adının ölümsüzleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hikayesini kurguladık

Belgeselin çıkış sürecini de anlatan Prof. Dr. Kaya, İzmir'de bitpazarından 5 TL'ye aldığı 1970'lerin başında yazılmış mektupların sahibini araştırırken Türkiye'nin dağ kazalarında ölen 3. kişisi olan tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Kazım Küçakalp'e ait olduğunu öğrendiğini, Kazım'ın, 19 yaşında hazin bir şekilde sona eren hikayesinden çok etkilenip 'Bu hayatın ona bir borcu var' diyerek mektupların hayattaki sahiplerine, ağabeyine, dağ çıkışına katılan kişilere ulaşıp çektiği belgeselle 44 yıl sonra Kazım'ın hikayesini ölümsüzleştirmek istediğini ifade etti. Prof. Dr. Kaya, "Belgeselde 2016 yazında İzmir'de bir bitpazarından aldığım 1970'li yıllara ait mektupların peşinden çıktığımız, İzmir'den Artvin'e uzanan bir yolculuğun hikayesini anlatılıyor. Mektupların merkezinde Kazım Küçükalp adında zeki, müzik meraklısı, çok yönlü ve hayat dolu bir genç var. O gencin hayatı 1974 yazında, henüz 19 yaşındayken ODTÜ Dağcılık Kulübü'nün Altıparmak dağlarına düzenlediği bir tırmanışta düşerek ölmesiyle son buluyor. Belgesel, mektupların hayattaki sahiplerine ve söz konusu dağ tırmanışına katılmış kişilere ulaşarak, Kazım'ın ve etrafındakilerin hikayesini yeniden kurgulama sürecini ekrana taşıyor. Belgesel, aynı zamanda yetmişli yıllar Türkiye gençlik kültürünün de kısmi bir hikayesi olma özelliği taşıyor" dedi.