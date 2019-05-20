Kemalpaşa'da fener alayı düzenlendi

Kemalpaşa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl etkinlikleri fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı yürüyüşüne Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil, Kemalpaşa Belediye Başkan yardımcısı Arzu Külahcıoğlu Altıntoz ve CHP meclis üyelerinin yanısıra çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalık grup, ellerinde taşıdıkları Türk Bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak Atatürk Bulvarı'ndan, rekreasyon alanına yürüdü. Çok sayıda vatandaş, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı baskısı olan tişörtler giyerek yürüyüşe katıldı. Atatürk anısına sloganlar atan gruba evlerindeki vatandaşlar da eşlik etti. Kemalpaşa rekreasyon alanındaki etkinlik havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.