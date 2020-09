Kendi çekip oynadı, Altın Koza’da 1. oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü’nden bu yıl mezun olan Çağıl Saydam, yalnız yaşayan bir kadının evde kendi kendine kurduğu diyalogları konu alan “61 Sokak No 4” isimli filmiyle, 27’nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nden birincilikle döndü

Festival kapsamında yapılan Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda “deneysel” kategorisinde yarışan Saydam, kendi oynayıp yönettiği filmiyle “En İyi Deneysel Film” ödülüne layık görüldü. Sinema yazarı Banu Bozdemir, oyuncu Baran Şükrü Babacan ve yönetmen Can Evrenol’dan oluşan jürinin yaptığı değerlendirme neticesinde, finale kalan 5 film arasında birinciliğe ulaşan Saydam, “Kendimi film sektöründe geliştirmeyi hedefliyorum. Aldığım ödül, bana mutluluk ve cesaret verdi” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlediği Altın Koza Film Festivali’nin ödül töreni, İstanbul Beşiktaş’taki Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde yapıldı. Her yıl büyük heyecana sahne olan Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda; belgesel, kurmaca, deneysel ve canlandırma kategorilerinde çok sayıda film yarıştı. İzmirli Çağıl Saydam ise, İEÜ Sinema ve Dijital Medya Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aras Özgün, Öğretim Görevlisi Dr. Hazal Bayar ve Öğretim Görevlisi Ali Matay’ın danışmanlığında, “61 Sokak No 4” adlı filmle “deneysel” kategoride mücadele etti. Zorlu pandemi koşullarının üstesinden gelerek sesten montaja, kurgudan oyunculuğa kadar filmin her aşamasında yer alan İzmirli Çağıl, verdiği emeğin karşılığını da ödülle aldı.

Hissetmiştim

Yaklaşık 3 ayda tamamladığı filmle ödül almanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Saydam, “Hazırladığım film, aynı zamanda benim bitirme projemde de yer alan filmdi. Film için çalışmalara mart ayında başladım Bu dönem, pandemi koşullarının da ağırlaşmaya başladığı zamana denk geldi. Bu süreçte en büyük desteği akademisyenlerimden gördüm. Benimle sürekli görüştüler, beni hep yönlendirdiler. Üniversitemde edindiğim uygulamalı ve teoriik bilgileri de film oluşturma sürecinde birebir deneyimleme imkanı buldum. Filmde, evde yalnız kalan bir kadının kendi kendine yaptığı konuşmalar (monolog) ve bu süreçteki davranışları, yaşadıkları konu ediliyor. Fimde oynayan kişi de yönetmen de bendim. Son 5’e kalıp finalde yarışacağımı öğrendiğimde, ödül alacağımı hissetmiştim” dedi.

Cesaret verdi

Saydam, şöyle devam etti: “Böylesine önemli bir yarışmada ödül almak, beni çok mutlu etti. Eğitim gördüğüm alanda kendimi geliştirmek, kariyer yolculuğuma film sektöründe devam etmeyi hedefliyorum. Bu noktada aldığım ödül, bana mutluluk yanı sıra cesaret de verdi. Beni daha da motive etti. Festival sırasında, ünlü yönetmenler ve oyuncularla da tanışma fırsatı buldum. Üniversiteme, akademisyenlerime, bana güvenen ve destek olan herkese teşekkür ediyorum.”