Kırkım tamam şenlik seneye

İzmir’in Karaburun ilçesine özgü kıl keçisini koruyarak yaşatmak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kırkım Şenliği, COVID-19 salgını nedeniyle festival havasında gerçekleştirilmedi.

İlçeye bağlı Manastır Köyü’nde sadece keçi yetiştiricilerinin katıldığı Kırkım Töreni’nde keçi peynirinden sündürme tatlısı yapma geleneği bozulmazken, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’da keçi kırkımına eşlik etti. İlçenin en önemli simgelerinden kıl keçilerinin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara daha fazla kazanç sağlaması adına üzerlerine düşen her göreve hazır olduklarını belirten Başkan Erdoğan, “Eğlenhoca Köyü’ndeki Keçi Peyniri Mandıra’mızın kapasitesini artırdıktan sonra, kendi markamız ve lezzetimizle ülkemizin her yerindeki tüketicilerle buluşmayı hedefliyoruz. İlçemizdeki tüm keçi yetiştiricisi vatandaşlarımız ve halkımızla, gelecek yıllarda çok daha keyifli şenliklerde buluşmayı diliyorum.” dedi. İlçede yüz yıllardır imece usulü ile kırkım yapıldığını, kendilerinin de bu geleneği yaşatmayı ilke edindiklerini kaydeden Erdoğan, yirmi yıl öncesine kadar tarım ve hayvancılıkta “kendi kendisine yeten ülke” konumunda olan Türkiye’nin, bu ay sonunda kutlanacak kurban bayramında keseceği hayvanlarını bile ithâl etmesinin düşündürücü olduğunu vurguladı.

Gıda ihtiyacı artacak

İlkay Girgin Erdoğan şu değerlendirmeyi yaptı:İstatistiki veriler, 2050 yılında dünya nüfusunun 10 Milyara ulaşacağını gösteriyor. Önümüzdeki 30 yılda, her dakika ekilebilir arazinin 27 hektarı kaybedilecek. Dünya nüfusunun yaklaşık %40'ı susuzluk riskiyle karşı karşıya kalacak. Artan nüfusla birlikte bugünden en az iki kat fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulacak. Tarım ihracatında dünyanın ilk 10 ülkesinin, aynı zamanda en kalkınmış ülkeler olması elbette tesadüf değil. Türkiye ise tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarını küstürüyor, bizleri ithal gıdalara mecbur bırakıyor. Biz yerelde kalkınma stratejimiz gereğince, Belediye olanaklarımız ölçüsünde tarıma ve hayvancılığa destek vermeyi sürdüreceğiz.