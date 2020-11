Kısa film coşkusu çevrimiçi yaşandı

Bu yıl 21’nci kez düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali sona erdi. Festivalde özel seçkilerle beraber 253 kısa filmi ücretsiz olarak seyirciyle buluştururken; festival içerisinde yer alan atölye çalışmaları, söyleşiler ve etkinlikler de büyük ilgi gördü

İnternet üzerinden gerçekleştirilen festivalin tüm etkinliklerini sosyal medyadan binlerce sinemasever takip etti. Başta Kültür Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğü olmak üzere İzmir Vakfı, Kültür İçin Alan, Alman Kültür Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi destekleri ile gerçekleştirilen İzmir Kısa Film Festivali, 09-15 Kasım tarihleri arasında İzmir Kısa Film Festivali internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşti.

Film seçkileri

Festivale bu yıl katılan filmlerden Türkiye ve Dünya kısa film panoramasını yansıtan seçkiler yanında birbirinden farklı içerikler ile film seçkileri de sinemaseverler ile buluşturuldu. İzmir Kısa Film Festivali’nin dahil olduğu Avrupa’nın 8 ülkesinden festivallerin bir araya gelerek oluşturdukları FESTİNET festival ağının seçkisi büyük ilgi gördü. Ayrıca 7 Kibele ve Hayat Tamircisi belgesellerinden oluşan özel gösterim belgesel seçkisi ve ‘İki Oda Bir Kısa’ kısa film yarışması finalistlerinden oluşturulan seçki festivale renk kattı.

Söyleşi ve atölyeler

Festivale katılan konuklar ile yapılan söyleşilerin yanı sıra kısa film dağıtımı, senaryo yazımı, 12K dijital kameralar konularında düzenlenen ücretsiz workshoplar sayesinde, kısa film konusunda her alanda eğitim sağlanmış oldu. Yönetmen Ezel Akay, oyuncu Janset Paçal, yapımcı Zeynep Koray ve senarist-yönetmen Aysim Türkmen gerçekleştirilen canlı yayın sohbetleri ile festival takipçilerinin sinema alanında sorularına yanıt oldular.

Altın kedi

Ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışan filmler, yönetmen Ezel Akay başkanlığında, oyuncu Janset Paçal, görüntü yönetmeni Hayk Kirakosyan, yapımcı Zeynep Koray, akademisyen Lale Kabadayı, akademisyen Alev Fatoş Parsa, tasarımcı Ethem Onur Bilgiç, yönetmen Özgü Özbudak, festival direktörü Massimiliano Nardulli, oyuncu Aiste Dirziutei, yönetmen Bogdan Mureşanu’nun değerlendirmesi sonucunda belirlendi. En İyi Ulusal Animasyon dalında ‘Lal’ filmi ile Gökalp Gönen ödül alırken; Ulusal Deneysel dalında ‘Ankebut’ filmi ile Ceylan Özgün Özçelik, Ulusal Belgesel Kategorisinde ise ‘Kelebek Adam` ile Enis Manaz ödül aldı. Üniversite gösterimlerinde yapılan oylama sonucu belirlenen Gençlik Ödülü’nün sahibi ‘Büyük İstanbul Depresyonu` isimli filmiyle Zeynep Dilan Süren oldu.

Kurmaca filmler

Ulusal Kurmaca Film dalında birincilik ödülünü önemli bir toplumsal sorunu yalın biçimde aktaran ve oluşturduğu güçlü karakterler ile izleyiciyi aktif bir sorgulama sürecine dahil eden ‘Yara’ filmiyle Onur Güler aldı. İkincilik ödülünün sahibi şiddet ve şiddetin nesilden nesile aktarılması konusunu farklı açıdan gösteren ve dikkat çekici atmosferi ile güçlü bir anlatım kuran ‘Göremediğimiz Tüm Işıklar’ filmi ile Şeyhmus Altun’nun oldu. Önemli sosyolojik karşılıkları bulunan konuları naif bir anlatım diliyle perdeye taşıyan ve kapalı mekân anlatısı olmasına rağmen büyük kentteki genel yaşamı sorgulatan senaryosu ile yönetmen Zeynep Dilan Süren’in ‘Büyük İstanbul Depresyonu’ filmi en iyi 3. Film seçildi. En İyi Görüntü Yönetmeni ödülü yönetmen Engin Erden’in Ahtapot filmi ve Irmak Karasu’nun Mamaville filmlerine verilirken, en iyi kurgu ‘Göremediğimiz Tüm Işıklar’ filmi ile Şeyhmus Altun’a, en iyi oyuncu ödülü ise Yara filmindeki performansı ile Tülin Özen’e verildi. Uluslararası kategoride birincilik ödülü ‘I Am Afraid To Forget Your Face’ filmi ile Sameh Alaa’ya giderken ikincilik ödülü ‘Sticker’ filmi ile Georgi M. Unkovski’ye, üçüncülük ödülü ise ‘Vlora’ filmi ile Kosova’lı yönetmen Erblin Nushi’ye verildi. Ayrıca Uluslararası kategoride verilen jüri özel ödülü ‘Nina’ filmi ile Hristo Simeonov’un oldu. Bu sonuçlar ile animasyon kategorisi en iyi filmi ‘Lal’ ve kurmaca kategorisi en iyi filmi ‘Yara’ Akademi ödülleri için başvuru yapma hakkı kazanmış oldu.