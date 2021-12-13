Kısa film meraklıları Bornova’da buluştu

Bornova Belediyesi Film Ofisi (BBFO) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Bornova Kısa Film Günleri” büyük ilgi gördü. Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki gün süren etkinlikte 25 kısa film izleyici ile buluştu. Hayatın her alanında Bornovalılar’ın yanında olduklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Kültür ve sanat olmazsa olmazımız” dedi

Başta gençler olmak üzere sinema tutkunlarını buluşturmak amacıyla ilk kez gerçekleştirilen Bornova Kısa Film Günleri, bu hafta sonu Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi ile Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Hem 2020 ve 2021 yıllarında Bornova Belediyesi Film Ofisi’nin ekipman ve proje danışmanlığı desteği verdiği, hem de ulusal ve uluslararası film festivallerine katılan ödüllü kısa filmlerin gösteriminin yapıldığı organizasyon büyük ilgi gördü. 23 kısa filmin gösteriminin yanısıra yönetmenlerle de söyleşiler gerçekleştirildi. Bornova Kısa Film Günleri’ni @bornovakisafilmgunleri #bkfg İnstagram ve bbfo.bornova.bel.tr sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

Kültür ve sanat olmazsa olmazımız

Hayatın her alanında Bornovalılar’ın yanında olduklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Kültür ve sanat olmazsa olmazımız. Biz bu alanlardaki etkinlikleri asli görevlerimiz arasında görüyoruz. Uzun yıllardır sinema tutkunlarına yapım desteği verip, genç sinemacıları yetiştirdiğimiz Film Ofimizde bu anlayışla çalışıyor. Bornova Kısa Film Günleri büyük ilgi gördü. İlkini düzenlediğimiz organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğine inanıyorum” dedi.