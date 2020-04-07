Kitap okuma oranı arttı

Covid-19 salgınına karşı mücadelede alınan bireysel önlemlerin başında, evden çıkmamak geliyor. Evde vakit geçirenler, kitap okuma, puzzle yapma, jenga, scrabble ve tabu oyunları oynama gibi faaliyetlere yöneliyor.

Kitaptan müziğe, elektronik eşyadan oyuna pek çok ürün kullanıcılarla buluşturan D&R, Türkiye’de salgının ortaya çıktığı günden bu yana dr.com.tr’den yapılan alışverişlerin analizini yaptı. D&R’dan alınan veriler, evde geçen zamanın paylaşım, birliktelik gibi kavramları öne çıkardığını gösteriyor. D&R müşterilerinin aileleri ve sevdikleriyle daha keyifli vakit geçirebilecekleri, kendilerini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacak ürünlere yöneldiği görülüyor.

İlk sırada roman var

D&R’ın son dönemdeki satışları, evde geçen sürede kitap okuma oranlarının yükseldiğini ortaya koyuyor. Kitap kategorisinde ilk sırayı romanlar alıyor. Kişisel gelişim kitapları da bu dönem çok ön planda. Kişisel gelişim kitaplarını çocuk ve gençlik, araştırma ve tarih kitapları takip ediyor. Edebiyat klasikleri, sağlık kitapları, psikoloji ve felsefe kitapları da, en çok sipariş verilen türler arasında. Kitap alışverişleriyle birlikte Kobo e-kitap okuyucuların siparişlerinde de artış gözlendi. Evde keyifli vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden olan Kobo e-kitap okuyucular, pek çok yerli ve yabancı kitabın okunmasına imkan tanıyor.