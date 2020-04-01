Kitaplar dünyayı evimize getiriyor

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde vakit geçirmek zorunda kalan çocuklar kitapların sihirli satırlarıyla dünyayı minik odalarına sığdırabilir!

“Kitap okumanın tam zamanı” diyen Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık), koronavirüs günlerinde kitapların sihirli dünyasını evlere taşıyor. Kitapçılara, AVM’lere gitmenin mümkün olmadığı bugünlerde Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık), hem çocuklara hem de ailelerine destek olmak amacıyla birbirinden zengin içerikteki kitaplara, internet sitesi üzerinden kargoyla ulaşılmasını sağlıyor. Redhouse Kidz, internet sitesinden verilen kitap siparişlerini kısa zamanda evlere ulaştırıyor; “Evde Kal Fırsatları Kaçırma” kampanyasıyla okurlarına %50’ye varan indirim imkânları sunuyor.

Evde kal

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle dijital dünyaya taşındığımız bugünlerde, Redhouse Kidz ve Redhouse Yayınları instagram hesaplarında evde verimli vakit geçirmek için birçok etkinlik ve öneriye de yer veriliyor, anne babalara çocuklarıyla birlikte yapabilecekleri içerikler sunuluyor. Yazarlarla ve çizerlerle eğlenceli videolar, başı ya da sonu çocuklar tarafından yazılabilecek kısa hikâye ve bilmeceler hazırlanıyor. Çocuklar, hayal dünyalarını geliştirmeleri için okudukları kitapta onları en çok etkileyen bölümü hayallerinde canlandığı şekilde resmetmeye çağrılıyor.