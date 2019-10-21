Kitaptan kültüre uzanan yolculuk

İzmir Fransız Kültür Merkezi, Pierre Loti uzmanı Fransız yazar Alain Quella-Villéger'i ağırlayacak. Yazar Quella-Villéger, yaşamı boyunca kendini Türk dostu olarak tanımlayan Pierre Loti'nin bilinmeyen yönlerini İzmirlilerle paylaşacak.

"Pierre Loti, Roman Gibi Bir Hayat" isimli kitabın yazarı olan Villéger, 24 Ekim Perşembe günü İzmir Fransız Kültür Merkezinde saat 19.00'daki söyleşisinde dinleyicilerin sorularını da yanıtlayacak. Gençlere kitap okumalarını tavsiye eden İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David "Bu konferans, zor ve nadir ulaşılan bir edebi yaşantıyı gözler önüne serecek. Kitaplar kişileri, kişiler de kültürleri yansıtır. Tüm İzmirlileri yeni kültürler yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.