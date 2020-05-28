'Kız Kardeşim'e Doğa eli

İTÜ ETA Vakfı bünyesinde yer alan Doğa Koleji; İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye iş birliği ile yürütülen “Kız Kardeşim” sosyal sorumluluk projesine dahil oldu.

Doğa Koleji personeli, velileri ve öğretmenlerine, kadınların ekonomik hayata aktif katılımı konusunda online olarak bilinçlendirme eğitimleri verilecek. Doğa Koleji, ekonomik kalkınmada kadınların konumunu güçlendirme hedefiyle, “Kız Kardeşim” sosyal sorumluluk projesine dahil oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye iş birliği ile yürütülen proje kapsamında, Doğa Koleji velileri, öğretmenleri ve personeline online platform üzerinden eğitimler verilecek.

Sertifika verilecek

Bireyler İçin Finansal Bilinç Eğitimi ve Dijital Dünyada Güvenlik Eğitimi olmak üzere iki farklı müfredattan oluşan eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verilecek. 28 Mayıs-26 Haziran tarihleri arasında kampüs kontenjanlarına göre düzenlenecek olan eğitimlere katılım için ise, kampüs yöneticileriyle iletişime geçilecek. Kız Kardeşim Projesi, kadınların kişisel finansal kaynaklarını doğru yönetme, girişimcilik farkındalığının artması gibi konular ile birlikte bilgi teknolojileri hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı amaçlıyor.

Kız Kardeşim Projesi kapsamında 2018-2019 yılları arasında finans, bilişim, iletişim ve girişimcilik eğitimleriyle 18.000’den fazla kadına ulaşıldı. Ayrıca 2018 yılı itibariyle yola çıkan gezici eğitim tırı ile 1.700’den fazla kadına eğitim imkanı sunuldu. 2019 yılında bu eğitimlere ek olarak, kadınların gıda girişimciliği üzerine iş geliştirme süreçlerinde 11 kadına hibe desteği sağlandı. Proje, 2020 yılında da 81 ilde 10.000 kadına erişmeyi hedefliyor.