Komünist Osman belgesel oldu

Dikili’nin unutulmaz belediye başkanı Osman Özgüven’in yaşamını anlatan belgeselin galası yapıldı. Gazeteci ve yönetmen Gökmen Ulu’nun imzasını taşıyan “Komünist Osman” belgeseli büyük ilgi gördü.

1984 – 1994 ve 2004 – 2013 yılları arasında İzmir Dikili Belediye Başkanlığı yapan Osman Özgüven ile arkadaşlarının hikayesinin anlatıldığı belgeselin galası yapıldı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü.

Etkinliğe CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır, Kani Beko, eski milletvekilleri Musa Çam, Zeynep Altıok, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Köy Koop Başkanı Neptün Soyer, TMMOB İzmir Koordinasyon Kurulu Başkanı Aykut Akdemir, çok sayıda meslek odası ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile yurttaşlar katıldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun düzenlediği toplantıya katılmak için Ankara’ya giden İzmir Büyükşehir Bediye Başkanı Tunç Soyer galada yer alamadı.

Etkinlik belgeselin yönetmeni, gazeteci Gökmen Ulu’nun sunumu ile başladı. Ekip arkadaşları ile sahneye çıkan, yapımda emeği geçenlere, filme ve etkinliğe desteği nedeni ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür eden Ulu, “Sevgili Osman ağabey; hayata kattığın iyilikler için teşekkür ediyoruz. Bizlere öğrettiğin kavga büyüyor omuzlarımızda” ifadelerini kullandı. Dikili doğumlu Ulu, 19 ay çalıştığı belgeselin temel hedefinin topluma model göstermek olduğunu belirterek, “Ayrıca Osman Özgüven ve yoldaşlarına bir saygı duruşudur” dedi. Belgeselde pek çok olguya yer verdiğini, bütün hikayelerin adalet, eşitlik, özgürlük temelinde, emek, demokrasi barış ekseninde ilerlediğini anlatan Ulu, “Biz bugün pek iyi örneklerini gördüğümüz faşizme karşı birleşik cephe oluşturmayı Dimitrov’un kitabını okumadan çok önce Osman Özgüven ve onurdaşlarından öğrendik” diye konuştu.



Daha sonra Osman Özgüven’in yakınları, dostları, sanatçılar, siyasetçiler, hukukçular, sendikacılar, gazeteciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işçiler ve dönemin belediye memurlarından oluşan 63 kişi ile yapılan röportajlar ve kapsamlı arşiv görüntülerinin bulunduğu belgeselin gösterimi yapıldı. Belgeselin gösterimi sırasında duygusal anlar yaşandı, bazı izleyicilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Osman Özgüven: Birleşelim arkadaşlar

Belgeselin finalinde eşi Ayşe Özgüven ile birlikte sahneye gelen Özgüven, “Her şey söylendi, söylenecek hiçbir şey yok. Yalnız biz, yeniden faşizme dönüşün sinyallerini veren bu iktidardan kurtulmak için birleşmeliyiz. Hep beraber dost olalım, birleşelim arkadaşlar” dedi.

Osman Özgüven kimdir?

1944 yılında İzmir’in Dikili ilçesinde dünyaya gelen Osman Özgüven, Ege Üniversitesi’nden inşaat mühendisliği diploması ile mezun oldu. 1984 yılında SODEP adayı olarak katıldığı Dikili Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. Başkanlık görevine başlayınca inşaat malzemeleri dükkanını kapatan ve ticari faaliyetlerine son veren Özgüven, hayatı boyunca mal varlığı edinmedi.

1989’da SHP’den girdiği seçimi de kazanan Özgüven, 10 yıl aradan sonra 2004 yılında SHP’den, 2009 yılında CHP’den girdiği seçimleri de kazanarak dört dönem Dikili Belediye Başkanlığı yaptı. Özgüven 1996 yılında CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde de bulundu.

Türk ve Yunan halkları arasındaki ilişkilerin kopuk olduğu on yıllardan sonra Ege’deki dostluk kapısını aralayan kişi olan Özgüven, bu somut başarısı sonucu Abdi İpekçi Barış Ödülü ve birçok uluslararası ödüle değer görüldü.

Özgüven özellikle katılımcı yerel demokrasi ve halkçı belediyecilik uygulamaları ile dikkat çekti. FETÖ kumpasına da uğrayan Özgüven, 2013 yılında AKP Hükümeti tarafından görevinden alındı. Özgüven yargılandığı bütün davalardan beraat etti.

Özgüven, belediyecilik uygulamaları nedeni ile “Komünist Osman” lakabı ile anıldı.