Konak Belediyesi çocuklar için resim yarışması düzenledi

Konak Belediyesi'nin, Konaklı çocuklar için düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resim yarışmasına son katılma tarihi 15 Nisan. Çocukların resimlerini merakla beklediğini söyleyen Başkan Abdül Batur, "Çocuklarımız kendi bayramlarını çizecek ve 23 Nisan coşkusu da onların gözünden, renklerinden tüm ilçemize yayılacak" dedi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Konaklı çocuklarla paylaşmak isteyen Konak Belediyesi, resim yarışması düzenledi. Konaklı küçük ressamları yarışmaya ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramlarını renklendirmeye çağıran Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çocukların resimlerini dört gözle beklediğini dile getirdi. Çocukların pandemi nedeniyle çok zor dönemlerden geçtiğini vurgulayan Batur, "Hepimizin hayatını zorlaştıran pandemi belki de en çok onları etkiledi. Uzun süre okullarına gidemediler, arkadaşlarıyla bir araya gelemediler, parklarda oynayamadılar, enerjilerini atamadılar. Geçtiğimiz 23 Nisan'da evden bile çıkamadılar. Yine tedbirli olmamız gereken bir bayram kutlayacağız. Biz de bu sürede çocuklarımızın kendi bayramlarını resmetmelerini ve böylece 23 Nisan'ı çizimleriyle anlatıp, renklendirmelerini istedik. Küçük yüreklerin hayal dünyalarındaki o güzel 23 Nisan'ı nasıl resmedeceklerini merak ediyorum. Bu coşku elbette sadece küçük ressamlarımızla da sınırla kalmayacak; 23 Nisan coşkusu onların gözünden, renklerinden tüm ilçemize yayılacak" diye konuştu.

Son katılma 15 Nisan

Konak Belediyesi'nin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında açtığı yarışmaya Konak ilçesindeki 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilecek.Yarışma şartnamesi ve katılım belgelerine Konak Belediyesi'nin www.konak.bel.tr adresli resmi web sitesinden ulaşılabiliyor. Yarışmaya katılan çocukların, resimlerini 35x50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapması ve 15 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru adresine göndermesi gerekiyor. Başvurular yarisma@konak.bel.tr mail adresi üzerinden yapılıyor. Yarışmaya katılan ve resimleri derece alan çocukları hediyeler de bekliyor. Yarışmanın birincisine 3 GB bellekli tablet, ikincisi 2 GB bellekli tablet verilirken, üçüncüye ise 1 GB bellekli tablet hediye edilecek. Jüri özel ödülüne layık görülen küçük ressam ise akıllı kol saati kazanacak.