Konak Metro İstasyonu sanata açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i kültür sanat kenti haline getirme hedefi doğrultusunda metro istasyonları yeniden ele alınıyor. Konak Metro İstasyonu’nun içindeki boş alan sanat galerisine dönüştürülüyor. İzmir’in yeni sanat galerisi Nisan’da kapılarını açacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i kültür sanat kentine çevirme hedefi doğrultusunda metro istasyonları sanat galerisine çevriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin kültürel dokusunu zenginleştirmek, sanatı gündelik hayata taşımak için Konak Metro İstasyonu içinde sanat galerisi açmaya hazırlanıyor.

İstasyonun Kemeraltı girişindeki bölümde 2 bin metrekarelik alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmalar başlatıldı. 3 milyon 120 bin liralık yatırımla zemin yenilenerek duvar panoları takıldı. Alanın aydınlatması sağlandı ve yangın merdiveni yapıldı. Giriş holü, depolar, vestiyer, tuvaletler, engelliler için asansörlü sistem, idari ofislerin ve kafenin bulunacağı kentin modern sanat galerisi Nisan ayında hizmete girecek. Konak Metro Sanat Galerisi’nin kentin önemli sanat merkezlerinden biri olması planlanıyor.