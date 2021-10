Konak'ta Dana Bayramı coşkusu

Konak'ta büyük bir coşkuyla kutlanan 14. Uluslararası Dana Bayramı Festivali, geleneksel Afrika giysileri, maskeleri, müzikleri ve danslarıyla yapılan kortej yürüyüşüyle renkli görüntülere sahne olurken, Konak'ın her renkten, her kültürden insanın barış içinde yaşadığı bir ilçe olduğunu belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Geçmişten geleceğe, dünden yarına, yine yan yana ve tüm renklerimizle barışık umut içinde yaşamaya" dedi

Konak Belediyesi ile Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nin, Afrika kökenli vatandaşların kültürlerini yaşatmak ve tanıtmak amacıyla düzenlediği Dana Bayramı Konak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Gündoğdu Meydanı'na doğru, geleneksel Afrika giysileri ve dans gösterileriyle yapılan kortej yürüyüşüne vatandaşların ilgisi büyük oldu. Melis Sökmen konseriyle renklenen kutlamalarda konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ın her renkten ve kültürden insanın barış içinde yaşadığı bir ilçe olduğuna dikkat çekti.

Konak'ta 14. Uluslararası Dana Bayramı Festivali, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Geçmişten Günümüze Afro-Türkler" sergisinin açılışı ve "Köklerle Buluşma" paneliyle başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geçen yıl pandemi nedeniyle herhangi bir etkinlik düzenlenemeyen Dana Bayramı'nı bu sene kutlayarak geleneği devam ettirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.

İzmirlilik kültürünün göstergesi

Dana Bayramı'nın Konak için çok önemli olduğunun altını çizen Batur, bayramın sadece bir kültürü yaşatmakla, tanıtmakla sınırlı olmadığına dikkat çekerek, "Bu bayram aslında Konak'ın zengin kültür dokusunu ve şehri bir arada tutan 'İzmirlilik' kültürünü bizlere çok güzel gösteriyor. Konak zaten toprakları üzerinde birçok medeniyete can vermiş, eşsiz bir ilçe ve farklılarla bir arada, uyum, ahenk içinde var olunabileceğini, yaşanabileceğini çoktan kanıtlamış. Biz de yerel yönetim olarak, ilçemizin kültürel zenginliğine, köklü tarihine her zaman büyük bir gururla sahip çıkıyoruz. Bunun birincil vazifemiz olduğunu da her zaman dile getiriyoruz. Konak'taki tüm kültürlerimizi yaşatmak, gelecek kuşaklara anlatmak için çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. Batur sözlerini "Konak'ımızın kültürü işte böyle zengin, işte böyle renkli, biz işte böyle güzel" diyerek noktaladı.

Başkan Batur'a teşekkür

Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği adına konuşan Avukat Orhan Çetinbilek ise kutlamaların pandemi nedeniyle bu yıl mayıs yerine ekim ayında yapıldığını belirterek, "Dana Bayramı uluslararası olmaya devam ediyor. Gittikçe daha fazla ülkeyle tanışıyoruz. Her geçen gün buradaki tarihimizin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Konak Belediyesi'ne, Başkanımız Abdül Batur'a şimdiye kadar sundukları destekler için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Milli Atlet Solmaz anıldı

Tarihçi Fatma Kırcı'nın moderatörlüğünde yapılan panelde ise Prof. Dr. Erdal Aksoy, "İzmir ve Çevresinden Yaşayan Afro-Türklerde Kimlik İnşa Süreci"; Yrd. Doç. Dr. Günver Güneş, "İzmir'in Afrikalı Sakinleri; Afro-Türkler; Kölelik, Azatlıktan Vatandaşlığa" ve Uzman Tarihçi Ali Özçelik, "Tarihsel ve Folklorik Yönleriyle Afro Zeybekler" konularını değerlendirdi. Panelin ikinci yarısında ise Milli Atlet Mehmet Solmaz anılırken, dans ve perküsyon gösterileri yapıldı. Katılımcılar, performans Sanatçısı Nezaket Ekici ile Afro-Türk Dans ve Perküsyon Grubu'nu izleme fırsatı buldu. Etkinlikler kapsamında Yönetmen Enis Manas'ın belgesel filmi "Abella'nın Yolculuğu" da gösterildi.

Renkli korteje büyük ilgi

Festival Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki kortej yürüyüşüyle devam etti. Korteje, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesi Meclisi üyeleri, Afrikalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yönetici ve üyeleri, konuk heyetler ile İzmirliler katıldı. Afro Türklerin rengarenk geleneksel Afrika giysileri, maskeleri, müzikleri, danslarıyla renklenen ve bir dana maketi taşınan yürüyüşe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda vatandaş yöresel kıyafetleriyle dans ederek yürüyen Afro Türklere eşlik etti. Kortej İzmirlileri selamlayarak, Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü.

"Barış içinde yaşıyoruz"

Alanda vatandaşlara seslenen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ın her renkten, her kültürden insanın barış içinde yaşadığı bir ilçe olduğunu belirterek, bundan gurur duyduklarını ifade etti. Konak'ta dayanışma ruhuyla, güzel işler yapmaya çalıştıklarını söyleyen Batur, Konak'ın kültürünü, insanlarını, Afro Türkleri tüm Türkiye'ye tanıtmak istediklerini kaydetti. "Afro Türkler çok önemli. Özellikle Kurtuluş Savaşı'nda Afro efelerinin büyük katkılarını biliyoruz" diyen Batur, Afro Türklerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de büyük hizmetleri olduğunu hatırlattı. Afrikalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Kurucusu Mustafa Olpak'ı da anan Batur, konuşmasını "Geçmişten geleceğe, dünden yarına, yine yan yana ve tüm renklerimizle barışık umut içinde yaşamaya" diyerek noktaladı.

"Bayramımız daim olsun"

Dana Bayramı Festivali, korteji Gündoğdu Meydanı'nda karşılayan Melis Sökmen'in konseriyle de renklendi. Türkiye'nin en önemli seslerinden Sanatçı Melis Sökmen, konseri CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediyesi Meclisi üyeleri ve vatandaşlarla birlikte takip eden Başkan Batur'a katılımı ve desteklerinden ötürü teşekkür etti. Yerli ve yabancı caz şarkılarını seslendiren Sökmen, "14.'sünü kutladığımız bayramımız daim olsun. Renklerin bir arada olması ülkemizi daha güçlü tutuyor" diye konuştu.

Olpak'ın büyük çabası

Dana Bayramı, 19. yüzyılda Afrika kıtasının farklı bölgelerinden Osmanlı'ya köle olarak getirilen Afrikalılarla birlikte İzmir kent kültürüne katıldı. Özgürlüklerine kavuştuktan sonra İzmir'de yaşamlarını sürdüren Afrika asıllı vatandaşlar, topraklarında yağmur mevsimi öncesi düzenlenen bereket şenliklerini, İzmir'de "Dana Bayramı" adıyla kutlamaya başladı. Bu etkinlikler Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına kadar sürdürüldü. O dönem üç hafta süren kutlamalarda bir dana kurban ediliyordu. Daha sonra tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanuna dayanılarak Dana Bayramı yasaklandı. 2006 yılında Afrikalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kurulmasıyla birlikte "Bahar Şenliği Etkinlikleri" olarak yeniden canlandırıldı. Derneğin Kurucusu Mustafa Olpak bayramın yeniden kutlanmasını sağladı. Etkinlikler bu kez iki gün sürüyor ve kurban kesilmiyordu. Dana Bayramı, Olpak'ın büyük çabalarıyla uluslararası bir nitelik kazandı. 2020'de pandemi nedeniyle düzenlenemeyen Dana Bayramı kutlamalarına Konak Belediyesi 2016 yılından beri destek veriyor.