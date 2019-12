Konak'ta Dario Moreno tınıları

'İzmir, tatlı ve sevgili şehrim... Bir gün şayet senden uzakta ölürsem, beni sana getirsinler' diyen büyük İzmir aşığı Dario Moreno, aramızdan ayrılalı yarım yüzyılı geçti. İzmirli onu da, şarkılarını da unutmadı.

7'den 70'e her yaştan İzmirli, İzmir'e büyük bir tutkuyla bağlı, usta sanatçı Dario Moreno'yu ölümünün 51. yılında, Karataş'ta özlemle andı. "İzmir, tatlı ve sevgili şehrim... Bir gün şayet senden uzakta ölürsem, beni sana getirsinler" diyecek kadar İzmir'e tutkuyla bağlı, usta sanatçı Dario Moreno, ölümünün 51. yılında Karataş'ta, adının verildiği sokakta anıldı. Konak Belediyesi ve İzmir'i Sevenler Platformu işbirliğiyle her yıl düzenlenen anma gecesinde katılım yine yoğun oldu. Tarihi Asansör'e çıkan sokağı dolduran 7'den 70'e her yaştan İzmirli, usta sanatçıyı onun unutulmaz şarkıları eşliğinde, özlemle andı.

Hep yüreğinde taşıdı

Törene katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Dario Moreno, nereye giderse gitsin hep yüreğinde taşıdığı o büyük memleket aşkıyla bizi kendine hayran bırakmıştır. O bir şöhretken, dünyanın dört bir yanında sahnelere çıkarken kendini şöyle tanıtıyordu: Ben İzmirli bir Türküm. İzmir sevgisine bakın değerli dostlarım... Bugün burada onu anıyoruz ve işte bu, büyük bir tutkuyla bağlı olduğu İzmir'in, hepimizin ona vefa borcudur" diye konuştu. Konak'ın kültürü, sanatı ve tarihi buluşturan ender ilçelerden biri olduğunu ifade eden Batur, Konak'ın bağrında yetişmiş Dario Moreno'nun adının yaşatılacağını vurguladı.

Kütüphanesi hep açık

Törenin yapıldığı sokakta bulunan Konak Belediyesi Dario Moreno Sanat Merkezi'nin, İzmir Milli Kütüphane Vakfı desteğiyle, 24 saat açık bir kütüphane olarak hizmet vereceğini açıklayan Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz kültürde, sanatta, sporda kentimize hizmet eden tüm değerlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kültür turizminin öncülerinden, şair, yazar Prof. Dr. Şadan Gökovalı'nın Alsancak'ta evinin bulunduğu sokağa da geçtiğimiz günlerde adını verdik. Bu büyük ustaya yaşarken vefamızı göstermek istedik. Tüm çalışmalarımızı yaparken izlediğimiz tek yol var; o da bizim en büyük değerimiz olan Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Ondan hiçbir zaman vazgeçmeyiz. Atatürk'ün ışığıyla yapacağımız çalışmalarla Konak'ı İzmir'in en güzel ilçesi haline getireceğiz. Sivil inisiyatif çalışmaları da rehberimiz oluyor. Konak'ı hep birlikte yönetiyoruz. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, Dario Moreno ve güzel ilçem Konak'ın her değeri bize emanettir." Törende İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) solisti Lorenzo Mok Arranz, Dario Moreno'yu canlandırarak, eserlerini seslendirdi. Grup Omnitone, Moreno'nun unutulmaz şarkılarıyla konuklara müzik dolu bir gece yaşattı.