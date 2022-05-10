Konak'ta Kardeşlik Festivali

Konak, Uluslararası Dostluk ve Kardeşlik Festivali’yle renklenecek. Azerbaycan’ın konuk ülke olarak katılacağı festival, 14 Mayıs’ta Alsancak’ta düzenlenecek. Festivalde Azeri sanatçı Zümrüd Mammadova da bir konser verecek

Konak, 14 Mayıs Cumartesi günü Uluslararası Dostluk ve Kardeşlik Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Konak Belediyesi’nin Özgün Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’yle birlikte, bu yıl ilk kez organize ettiği festival, Alsancak Vapur İskelesi’nin yanında yapılacak. Akşam saat 20.30’da başlayacak festival, 23.00’e kadar devam edecek. Her yıl farklı ülkelerin katılımıyla geleneksel hale getirilmesi planlanan festivale bu yıl Azerbaycan konuk ülke olarak katılacak.

Gösteriler birbirinden renkli

Festival, Özgün Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yıldızlar Grubu’nun gösteriyle başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından Özgün Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin Zeybek gösterisi ile İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin Üsküp yöresi halk oyunları gösterisi sahnelenecek. Azeri sanatçı Sabina Urfan ve Alp Murat Alper ise müzik dinletisini izleyicilere sunacak. Festival, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den gelecek Aysel Dans Grubu’nun gösterisiyle devam edecek. 14-15 yaşlarında 16 çocuk ve 9 yetişkin olmak üzere 25 kişiden oluşan grup, geleneksel halk oyunları gösterilerini sahneleyecek. Özgün Halk Dansları Topluluğu’nun gösterilerinin ardından da Azeri sanatçı Zümrüd Mammadova bir konser vererek, festivali renklendirecek.