Konak'tan 100'üncü yıla özel yarışma

Konak Belediyesi'nin,Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümüne özel olarak gençlere yönelik düzenlediği "Cumhuriyet, Gençlik ve Demokrasi" konulu "Genç Müzik" Rap Yarışması başvuruları devam ediyor

Konak'tan 100'üncü yıla özel yarışma
27 Ocak 2023 Cuma 11:05

Konak Belediyesi, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, müzik dünyasına yeni yetenekler kazandırmak, Cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili geleceğe özgün eserler bırakmak, kentin kültür sanat hayatına hareketlilik kazandırmak amacıyla rap müzik yarışması düzenledi. "Cumhuriyet, Gençlik ve Demokrasi" temasıyla yola çıkan "Genç Müzik" Rap Yarışması aynı zamanda rap müzik meraklılarının üretimini arttırmayı ve maddi destek bulamayan gençlerin müzik dünyasına katılmalarını teşvik etmeyi de amaçlıyor.

Son katılım tarihi 17 Mart

Ulusal çapta düzenlenen yarışmaya 15-30 yaş arası gençler özgün eserleriyle katılabilecek. Elektronik müzik kategorisinde yapılan yarışmada katılımcılar istedikleri beat altyapılarını kullanabilecekler. Yarışmaya katılan eserleri jürinin değerlendirmesinden sonra birinci gelen eser 15 bin TL, ikinci 13 bin TL, üçüncü ise 12 bin TL ödül kazanacak. Ayrıca 10 bin TL Jüri Özel Ödülü, 8 bin TL Konak Belediyesi Özel Ödülü ve 6 bin TL Genç Yetenek Ödülü de verilecek. Katılım için son tarihin 17 Mart 2023 olarak belirlendiği yarışmanın şartnamesi Konak Belediyesi'nin resmi web sitesinde yer alıyor.

Kentte Engel Yok proje yarışmaları tam gaz

Öte yandan geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük yankı yaratan Kentte Engel Yok Liselerarası Proje Yarışması ile bu yıl ilki yapılan Ortaokullar Arası Engelsiz Robotik Kentler Proje Yarışmasının ön başvuruları yoğun ilgi nedeniyle 1 Mart tarihine kadar uzatıldı. "Kentte Engelsiz Bir Gün"temasıyla düzenlenen liseler arası proje yarışmasında ilk başvuruları kabul edilen öğrenciler hazırlayacakları afiş, kısa film ve kamu spotu alanındaki eserleriyle yarışmaya katılacak.Aynı tema ile Robotik Kentler Proje Yarışmasına katılan ortaokul öğrencilerinin ise ön jüriyi geçen çalışmalarının sunumu mayıs ayında yapılacak. Konak Belediyesi'nin düzenlediği yarışmaların şartnamelerine  https://www.konak.bel.tr/ adresinde yer alan "Yarışmalar" sekmesinden ulaşılabiliyor.

Etiketler; #izmir #konak
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