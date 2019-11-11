Konservatuar gibi sınıf 

Samsun Asarcık'taki Kılavuzlu Şehit Niyazi Kaya Ortaokulu'nda müzik öğretmeni Hakan Turgut, öğrencilerini kendi derslerinde gitarla tanıştırıyor. Konservatuvarı andıran sınıflarda öğrencilerin çoğu aldıkları eğitimlerle gitar çalmayı öğreniyor, mezun olduktan sonra da müziğe ilgisi devam eden öğrencilerden bazıları ilgili bölümlere yönelip, eğitimlerini sürdürüyor.

Asarcık ilçesi Kılavuzlu Şehit Niyazi Kaya Ortaokulu'nda okul müdürü de olan müzik öğretmeni Hakan Turgut, 5'inci sınıftan itibaren öğrencilerine gitar çalmayı öğretiyor. Turgut'un derslerinde gitarla tanışan öğrenciler için müzik, tutkuya dönüşüyor. Turgut, 7 yıl önce atandığı okulda yakından ilgilenip müzik derslerine girdiği öğrencilerini gitar sahibi de yapıyor. 140 öğrencisi bulunan okulda 80'e yakın öğrenci gitar çalıyor. Konservatuarı andıran sınıflardaki öğrencilerin çoğu ise aldıkları eğitimlerle gitar çalmayı öğrenmeden okuldan mezun olmuyor.

Veli desteği

Öğrencilerine gitar çalmayı öğretip müzikle ilgili hayaller kurmasını sağlayan Hakan Turgut, en büyük destekçilerinin veliler olduğunu söyleyerek, "Başlangıçta ben çalarken öğrencilerimiz bizi izliyorlardı ve 'Öğretmenim çok güzel çalıyorsun, keşke bizde çalabilsek' diyorlardı. Bizde öğrencilerimize gitar almaya çalıştık ve sayımız arttı. Bizim okulumuzdan öğrencilerimiz mutlaka bir enstrüman çalarak mezun oluyor. Biz bu çabalarımız ile Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi'ne 10 öğrencimizi yerleştirdik. Bizim bu projedeki en büyük şansımız öğrencilerimizin ailelerinin de bize destek olması oldu. Biz öğrencilerimizin gitar almak istediğini velilerimizle paylaştığımız zaman onlarda bize çok destek oldular" dedi.

Mutluluk veriyor

Gitar çalarken çok mutlu olduğunu anlatan 6'ıncı sınıf öğrencisi Furkan Elveren de, "Okulda 3'üncü sınıftan itibaren gitar çalmayı öğrenmeye çalıştım. Daha sonra ise Hakan hocam bana gitar çalmayı öğretti. Hayalim Samsun'daki Güzel Sanatlar Lisesi'ne gidip müzik öğretmeni olmak. Gün içerisinde boş zamanlarımda hep gitar çalmaya çalışıyorum. Gitar çalarken çok mutlu oluyorum. Bundan sonra da çalmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

